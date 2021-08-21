Artı İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Toplam Sembolü Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Artı işaretinin kullanım alanı sadece matematik ile sınırlı değildir. Televizyonlarda yayımlanan programların ve sinema salonlarında gösterilen filmlerin bazılarında yaş sınırlaması vardır. Yaş sınırlaması +13 ve +18 gibi ibarelerle gösterilir.

Artı İşareti Nasıl Yapılır?

Toplama işareti adıyla da bilinen artı işaretinin kısa yolu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Matematikteki dört işlem işaretinden biri olan artı işaretini Windows 10, 8, 7 ve Mac klavyelerde, hızlı bir şekilde yapmak mümkün.

Artı işareti iki tuş kombinasyonuyla yapılır. Bu tuşlardan biri Shift bir diğeri de 4'tür. Ancak bilindiği üzere tüm klavyelerin hem üst hem de sağ kısmında rakamlar yazılıdır. Artı işaretini yapabilmek için num locktaki değil yukarıdaki 4 rakamına basılmalıdır. (Üst kısımdaki 4 sayısının üstünde + işareti yer alır.)

Klavyelerde artı işareti yapmanın iki yolu:

1- Shift + 4

2- Num Lock'un sağ yanında yer alan (+) işareti.

Bilgisayar Klavyesi ile Toplam Sembolü Yapımı ve Kopyalama

Bilgisayar klavyesinde toplama işaretini kopyalamak için öncelikli olarak shift ve 4 tuşuna basılır. Daha sonra, fare + işaretinin üzerine getirilir ve ctrl + c tuşuna basılır. Fare ile artı işaretinin üstüne sağ tıklayıp ''kopyala'' seçeneğine de tıklanabilir.

(+) işaretini yapıştırmak içinse önce ctrl sonra x tuşuna basılmalıdır.