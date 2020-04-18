Arma 3 Sistem Gereksinimleri Neler? Arma 3 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Son dönemin en popüler oyun isimlerinden olan Arma 3 oyunu birçok kitleye hitap eden oyunlardan birisidir. Bu oyun dönemine göre olağanüstü grafikleri ve birçok haritası ile oyun sevenlerin ilgisini çekmiştir. Fakat Arma 3 oyunu için bazı sistem gereksinimleri de bulunmaktadır.

Arma 3 oyunu Interactive tarafından geliştirilmiş bir savaş oyunudur. Serbest dünya askeri simülasyon video oyunu olan Arma 3 2013 yılında ortaya çıkmıştır. Bu oyun tek oyuncu veya çok oyuncu içeriklidir. 20'den fazla araç ve çok fazla silah ile 1. sınıf bir askeri oyunudur.

Arma 3 Sistem Gereksinimleri

Arma 3 oyunu çıktığı günden beri en çok tercih edilen askeri oyunlardan birisidir. Fakat bazı cihazların sistemlerindeki işlemcisi ve işletim sistemi bu oyunu kaldırmamaktadır. Bu sebeple bu oyun için gerekli olan sistem gereksinimleri aşağıda açıklanmıştır. Minimum sistem gereksinimleri şöyledir:

- İşletim Sistemi Windows Vista SP2, 7 SP1 olmalıdır.

- İşlemcisi Intel Dual-Core 2.4 GHz or AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz olmalıdır.

- Bellek 2 GB Ram olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce 8800GT / AMD Radeon HD 3830 olmalıdır.

- Ses kartı DirectX destekli bir ses kartı olmalıdır.

- Depolama 15 GB boş alanı olmalıdır.

- DirectX 11 olmalıdır.

Cihazlardaki sistemler önerilen sistemler ile uyumlu ise oyun sorunsuz bir şekilde oynanabilmektedir. Arma 3 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri ise şunlardır:

- İşletim Sistemi Windows 7/8/10 (64-Bit) olmalıdır.

- İşlemcisi Intel Core i5-2300 or AMD Phenom II*4 940 veya daha iyisi olmalıdır.

- Bellek 8 GB Ram olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 7750 1 GB VRAM olmalıdır.

- Ses kartı DirectX destekli bir ses kartı olmalıdır.

- Depolama 15 GB boş alanı olmalıdır.

- DirectX 11 olmalıdır.