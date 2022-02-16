Anydesk nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

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AnyDesk programının kullanımı çok basittir. Teamviewer gibi kurulum bile gerektirmez. Yani indirdiğiniz kurulum dosyasına çift tıkladığınızda direkt olarak programın arabirimi sizi karşılar. Ancak bağlandığınız bilgisayarda yetki sahibi olmak için AnyDesk'in hem sizde, hem de bağlanacağınız bilgisayarda kurulu olması gerekiyor. Son derece kolay bir arabirime sahip olan AnyDesk'te sadece bir alan vardır, o da bağlanacağınız bilgisayarın ID'sini yazmanız gereken alan. Karşıdaki kişinin ID'sini yazıp bağlanmaya çalıştıktan sonra karşıdaki kişiye bir onay mesajı gider. Bağlanacağınız kişi "kabul et" butonuna tıklar ve bağlantı başarılı bir şekilde kurulmuş olur.

ANYDESK NASIL KULLANILIR?

Sol tarafta "Bu çalışma alanı" olarak belirtilen alan, sizin bilgisayarınıza bağlanmasını istediğiniz kişiye vereceğiniz koddur.



Orta kısımdaki "Diğer çalışma alanı" ise karşı tarafın bilgisayarındaki Anydesk adresini girmemizi sağlayan kısımdır. Yani karşı bağlantıyı bu alana aldığınız kodu yazarak sağlayabilirsiniz.

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Son olarak bağlanılmak istenilen çalışma alanındaki bilgisayara Kabul et şeklinde giden bağlantı isteğine kabul et diyerek onay verin.