Annie Counter (Ct) - Annie Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Annie Counter büyücü bir karakterdir ve karşısındaki karaktere büyü ile hasar verir. Bir diğer adı Şeytan Çekici olan Annie, pek çok yönüyle rakiplerinden ayrılmaktadır.

Annie Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Hem bireysel hem de ekip çalışmasında bulunabilen Annie, her karaktere karşı güçlü olamayabilir. İşte Annie'den güçlü rakipler: Ahri, Katarina, Fizz, Akali, Karthus, Zed, KhaZix, Teemo, Blitzcrank, Lissandra.

Annie, kendisinden güçlü olan rakipler karşısında da kazanabilir fakat bu düşük bir olasılıktır. Ne durumda olursa olsun rakipleriyle sonuna kadar savaşır ve verebileceği en yüksek hasarı verir.

Annie Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Annie, zaman zaman kaybedebilse de pek çok rakibine karşı oldukça güçlüdür. Herhangi bir savaş anında acımasızca büyü gücünü kullanarak zaferi ele geçirir. Üstelik savaş anında ayısı Tibbers de Annie ile birlikte savaşabilir.

Annie Counter'ın güçlü olduğu rakipler: Brand, Orianna, Morgana, Kassadin, Syndra, Malzahar, Zed, Aatrox, Leblanc ve Heimerdinger'dir. Bu rakiplerin Annie karşısında hiç gücü yok.

Annie Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Annie, savaş esnasında yaptığı büyüler ve sahip olduğu yetenekler ile karşısındaki karakteri öldürebilecek güçlere sahip. Bu güçlerden biri Kundakçı. Annie, arka arkada 4 büyü yaptıktan sonra yeniden yaptığı büyü karşısındaki karakteri bir süreliğine sersemletiyor.

Yok et seçeneği ile içi dolu bir ateş topu yollayan Annie, eğer karakter ölürse kaybettiği manayı yeniden kazanıyor. Ayrıca Annie, koni şeklinde bir ateş püskürterek alanda bulunan herkese ciddi zarar veriyor. Bu yeteneğinin adı: Ateşle.

Annie, sahip olduğu alev kalkanı ile hem kendi zırh ve büyü direncini arttırıyor hem de normal saldırıda bulunan rakiplerine hasar veriyor. Tibbers Çağırma gücünü kullanan Annie, evcil hayvanını da savaşa dahil ediyor. Tibbers ete büründükten sonra yakında bulunan herkese zarar veriyor. Ayrıca ayı Tibbers, rakipleri yakma yeteneğine de sahip.

Annie Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Annie, savaşta güzel yeteneklere sahip olan bir büyücü olmasına rağmen zaman zaman kaybedebiliyor. Bu sebeple Annie ile savaşırken dikkatli düşünmek ve stratejik davranmak gerekir.

Annie Counter Karşı Öneriler

Annie; Amumu, Jinx, Lucian, Blitzcrank ve Ezreal ile uyumludur. Ekip çalışmalarında bulunacak kişiler Annie ile birlikte bu karakterleri seçerek koloni oluşturabilir.