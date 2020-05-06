Anneler Günü'nde alışveriş yaparken kişisel verilere dikkat!

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl karantina sürecine denk geliyor. Özellikle hediye alışverişinin arttığı bugünlerde kullanıcıların bu yıl alışveriş kanalı mecburi online alışveriş olacak. Özellikle e-ticaret sitelerinin hazırladığı onlarca kampanyaya dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, e-ticaret sitelerinin KVKK karşısında dikkat etmesi gereken noktaların olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca sahte kampanya ve dolandırıcılıkların bu özel güne dair artacağını da belirten Günal, kullanıcıları kişisel verilerini koruma konusunda da uyarıyor.

E-Ticaret Siteleri Birer Veri Sorumlusu



Dijital yaşamın getirdikleri ve şu anda içerisinde bulunulan karantina süreci ile birlikte toplum arasında online alışveriş alışkanlığı iyice yerleşti. Bununla birlikte online alışveriş konusunda kullanıcılara büyük kolaylıklar sunmaya çalışan e-ticaret sitelerinin taşıdıkları önemli bir sorumluluk da bulunuyor. Özellikle alışveriş için elde edinilen ya da kampanyalarda toplanılan kişisel veriler hususunda e-ticaret sitelerinin birer veri sorumlusu haline geldiğini belirten Serap Günal, e-ticaret sitelerini kullanıcıların kişisel verilerinin korunması, saklanması ya da işlenmesinde KVKK yükümlülüklerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Aydınlatma Metninin Sunulması ve Açık Rızanın Alınması Önemli



Özellikle e-ticaret sitelerinin alışveriş yapmak isteyen kullanıcılarından elde etmek istediği kişisel veriler konusunda KVKK yükümlülüklerine dikkat etmesi gerekiyor. Her e-ticaret sitesinin kullanıcıları elde etmek istediği veriler konusunda aydınlatması gerektiğini de hatırlatan Günal, kişisel veriler konusunda e-ticaret sitelerinin de mutlaka uymak zorunda olduğu KVKK yükümlülüğünün açık rızanın alınması olduğunu ifade ediyor. Alışverişte ya da kampanyalar öncesi ve sonrasında kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin işlenmesi gibi amaçlarında her detayın açık ve net şekilde veri sahibine aktarılması ve açık rızasının alınması gerektiğinin altını çizen Günal, bu eylemleri gerçekleştirmeyen e-ticaret sitelerinin cezalarla karşılaşacağını ifade ediyor.

Hackerlerin Tuzaklarına Düşmeyin



Online dünyada Anneler Günü başta olmak üzere birçok özel güne dair kampanya ve indirimlerle karşılaşılıyor. Cazip teklifler, inanılmaz indirimler ise kullanıcıları cezbediyor. Özellikle e-postalara düşen “Anneler Günü’ne Özel” vb. temalı oltalama saldırılarına dikkat çeken Günal, güvenilir olmayan ve hacker tuzakları ile dolu site yönlendirmelerine karşı kullanıcıları uyarıyor. Hackerlerin kurdukları tuzaklara karşı kişisel verileri korumak isteyen kullanıcılar için Serap Günal 5 öneride de bulunuyor.

1. E-postalarınıza gelen maillerin doğruluğunu kontrol edin.

2. İndirim ve hediye tekliflerinin doğruluğunu kontrol edin.

3. Güvenilir alışveriş sitelerinden alışveriş yapın.

4. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin.

5. Antivirüs yazılımları kullanın.