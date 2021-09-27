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Anlık mesajlaşma uygulaması mağduru olmayın

#Alev Akkoyunlu#Siber Güvenlik#Podcast
Anlık mesajlaşma uygulaması mağduru olmayın

Genellikle akıllı telefonlarda kullandığımız anlık mesajlaşma uygulamalarını zaman zaman bilgisayarımızda da kullanmak zorunda kalabiliyoruz. WhatsApp web hesabına farklı bilgisayar ortamlarından erişim sağlıyorsanız, mutlaka işiniz bittiğinde telefonunuzdan da bu erişimi sonlandırdığınıza emin olmanız gerekiyor. Bu işlemi yapmadığınızda istemediğiniz kişiler tarafından WhatsApp hesabınızdaki tüm sohbetlerin içeriği takip edilebilir. Çoğu kişinin iş ve özel hayatında vazgeçilmez iletişim aracı olarak kullandığı bu ve benzeri uygulamalar için alınması gereken önlemleri siber güvenlik uzmanı Alev Akkoyunlu paylaşıyor.

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#Alev Akkoyunlu#Siber Güvenlik#Podcast