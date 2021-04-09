ANKR coin nedir?

Ankr, bulut bilişim kaynakları için bir yönetim platformu sağlar, kaynak talep edenlerden, kaynak sağlayıcılardan, uygulama geliştiricilerinden, tüketicilerden ve daha fazlasından oluşan bir ekosistem oluşturur.

Ankr ekibi, bulut bilişimin gelecek olduğuna inanıyor ve Amazon AWS, Google Microsoft Azure ve Alibaba Cloud gibi teknoloji devleri tarafından tekelleştirilmek yerine herkes için uygun fiyatlı olması gerektiğine inanıyor.

Ankr, paylaşılan kaynakları kullanarak konteyner tabanlı bulut hizmetleri için bir pazar oluşturuyor. Ankr, geliştiricilere ve kurumsal müşterilere 100'den fazla tipte blockchain düğümü dağıtma yeteneği sağlayacak .

Ankr, veri merkezi sahiplerinin Ankr bulut platformu aracılığıyla boşta kalan kaynaklarından para kazanırken, düğüm operatörlerinin yüksek özellikli veri merkezlerinden atıl bulut kaynaklarını kullanarak blok zinciri düğümlerini çalıştırmak gibi çeşitli hizmetleri çalıştırmak için kullanabilecekleri pragmatik bir iş çözümü sağlamayı amaçlamaktadır.