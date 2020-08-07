Anker RoboVac G10 Hybrid sahneye çıktı: İşte özellikleri

Nesnelerin İnterneti kavramı günden güne hayatımıza yerleşiyor. Etrafımızdaki nesneler akıllanırken, süpürgeler de üzerine düşeni alıyor. Bu alanda üretim yapan teknoloji üreticisi Anker'in bir alt markası olan Eufy ailesinin yeni üyesi RoboVac G10 Hybrid'de Akıllı Dinamik Navigasyon teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji ile evin dijital haritasını çıkartarak temizlik yapan ürün, standart süpürgelerin 100 dakikada tamamlayabildiği ev temizliğini 50 dakikada yaptığı iddiasında.

İnce bir tasarıma sahip olan ürün, 2000 Pa’lık emiş gücüne sahip. Eufy’nin 3 noktalı temizlik sistemi, emiş yuvasının yanına, dönen fırça ve yan fırçalar ekliyor. Böylece erişilmesi güç noktalara ulaşabiliyor. Ayrıca yıkanabilen bir filtre kullanıyor.



Üst kapağı temperli camdan yapılan ürünün sesi rahatsız edici değil; zira 55 dB ses seviyesinde çalışıyor.

Ürün, Wi-Fi bağlantısı sayesinde mobil uygulaması üzerinden yönetilebiliyor. Bir kez programlandığında, belirtilen sıklıkta ve zamanda kendiliğinden çalışan robot süpürge şarjı bittiğinde diğer pek çok robot süpürge gibi istasyonuna otomatik olarak dönebiliyor.

Google Asistan ve Amazon Alexa gibi sesli asistanlarla bağlantı kurabilen G10 Hybrid, sesli komutları da anlıyor.



