Animasyon nasıl hazırlanır? Ücretsiz en iyi animasyon hazırlama programı önerisi

Animasyon hazırlamak için bir programa ihtiyacınız olacak.

Animasyon Nasıl Hazırlanır?

2d ve 3d animasyon yapabilirsiniz. 2 boyutlu veya 3 boyutlu hazırlayacağınız animasyonlar için ücretsiz olarak sunulmuş programlar yer almaktadır. Animasyon hazırlamak için program seçimi önemlidir. Programların donanımlı olması başarılı bir animasyon hazırlamak için önem teşkil eder. Programlarda render ve modelleme özellikleri oldukça önemlidir. Animasyonun büyük bölümünü oluşturan modelleme işlemi ile bütün animasyon işlemlerini yapabilirsiniz.

Ücretsiz En İyi Animasyon Hazırlama Programı Önerisi

1) Toon Boom

Toon boom programı animasyon programı denilince akla ilk gelen programlara arasında yer almaktadır. Toon Boom programı ile birlikte ister 2d isterseniz de 3d animasyon yapabilirsiniz. Oldukça gelişmiş arayüze sahip olan Toon Boom programı ücretsiz bir animasyon programıdır. Dünya'nın en iyi animasyon programı olarak gösterilen Toon boom programı animasyon yapmayı bilmeyenler için bile yardımcı olan bir programdır. İstediğiniz uzunlukta program üzerinden animasyon yapmanız mümkün.

2) Synfig Studio

Synfig studio programı açık kaynaklı olan ve kullanması tamamen ücretsiz olan bir animasyon programıdır. Animasyon yapma programları arasında en iyi programlar olarak gösterilen bu yazılım ile birlikte 2d animasyon yapabileceksiniz. Syfing studio film kalitesinde animasyon yapmanızı sağlar. Böylelikle yapmış olduğunuz programları en yüksek kalitede render edebileceksiniz.

3) Anime Studio

Vektör tabanlı olarak kullanılan anime studio özellikle anime animasyonları yapmak isteyenler için üretilmiştir. Anime studio programı insan yürüyüşleri ve insan hareketleri bu program üzerinde yapabiliyorsunuz. Anime studio programı çok kullanışlı bir programdır. Oldukça hızlı çalışan anime studio programı bilgisayarlarda fazla yer de kaplamaz. Yüksek kalitede photoshop dosyalarını da yine bu program içine atarak düzenleme yapabilirsiniz.

4) Digicel FilipBook

Digicel filipbook üzerinden karakter çizebilirsiniz. Bu karakterlerinize insan hareketleri de ekleyebilirsiniz. Digicel flipbook programı oldukça hızlı çalışan ve çok katmanlı bir programdır. Üstelik programın en çok tercih edilme nedenlerinden biri de tarama özelliği olmasıdır. Kağıda çizmiş olduğunuz karakterleri program üzerinden okutarak çizim yapabilirsiniz. Digicel flipbook programı bu konuda kullanıcılarından tam not almayı başarmıştır. Oldukça referansı sağlam olan animasyon programları arasında en iyi programlar arasında gösterilmektedir.

5) Blender

Bir diğer ücretsiz animasyon programı ise blender programıdır. Özellikle program üzerinden mobil uygulama için de animasyon yapabilirsiniz. Blender programı açık kaynaklı olan bir programdır. 3d animasyonları bu program üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Blender programı tüm animasyon yapma ihtiyaçlarınızı karşılaşacak cinsten bir programdır. Blender ile aynı zamanda 2d animasyon da yapabilirsiniz.