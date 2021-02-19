Android 11 ne zaman çıkacak? İşte, Android 11 güncellemesi alacak telefonlar
Android 11 dağıtımına başlayan Google, bazı cihazlara öncelik verirken bazı cihazları ise güncelleme sırasına dahil etti. Android 11 alacak olan telefonlar hakkında da bilgi veren Google, geçtiğimiz yılın 8 Eylül itibarıyla dağıtıma başlamıştı. Peki, henüz almayan cihazlar için Android 11 ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylar
Android 11 ile güncellenecek telefonlar, uzun bir süre önce yayımlanmıştı. İşte güncellenecek o telefonlar:
Google:
Pixel 2/2 XL
Pixel 3/3 XL
Pixel 3a/3a XL
Pixel 4/4XL
Samsung:
Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
Galaxy Note 10/10+/10+ 5G
Galaxy S10/S10 Plus/S10e/S10+ 5G
Galaxy S9/S9+
Galaxy M31
Galaxy A71
Galaxy A10/10s/A10e
Galaxy A91
Galaxy A50/A50s
Galaxy A30/A30s
Galaxy A90/A90 5G
Galaxy A51
Nokia:
Nokia 8.1
Nokia 8.2 5G
Nokia 7.2
Nokia 6.2
Nokia 5.3
Nokia 4.2
Nokia 1.3
Nokia 1 Plus
Nokia 2.3
Nokia 3.2
OnePlus:
OnePlus 8/8 Pro
OnePlus 7/7 Pro
OnePlus 7T/7T Pro
OnePlus 6/6T
Redmi:
Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max
Redmi K30 Pro/K30 5G
Redmi K20/K20 Pro Premium
Redmi Note 8/Note 8 Pro
Xiaomi:
Mi Note 10/Mi Note 10 Pro
Mi 9 Pro/MI 9 Pro 5G
Mi A3
Mi CC9/CC9e
Mi 9T/Mi 9T Pro
Poco F2 Pro
Poco X2
Huawei:
Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite
Huawei Mate 20/Mate 20 Pro
Huawei Mate 20X
Huawei Mate 20 RS
Huawei P20/P20 Pro
Honor:
Honor V20/View 20
Honor 20/20 Pro
Honor 10 Youth Edition
Honor Magic 2
Honor 20i
Honor 30/30 Pro
Realme:
Realme 3/3 Pro
Realme 5/5 Pro
Realme X
Realme X2 Pro
Realme XT
Realme X30 5G
Realme 6/6i/6i Pro
Oppo:
Oppo Find X2/X2 Pro
Oppo Reno3 5G/Reno3 Pro 5G
Oppo Reno3 Youth
Oppo Reno2/Reno 2 F/Reno2 Z
Oppo F11/F11 Pro
Oppo F15
Oppo Reno Ace
Oppo Reno 10 x zoom
Oppo Ace2
Oppo A9 (2020)
Oppo A5 (2020)
Vivo:
Vivo NEX 3S 5G
Vivo NEX 3
Vivo IQOO 3 5G
Vivo X30/X30 Pro
Vivo V17
Vivo V15/V15 Pro
Sony:
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 10 II
LG:
LG V50 ThinQ 5G/V50S ThinQ 5G
LG G8X ThinQ
LG V40 ThinQ
LG V35 ThinQ
LG V30S ThinQ
Asus:
Asus ZenFone 6
Asus ROG Phone 2
ANDROİD 11 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Android 11, mesajlar veya görüşmeler için "sohbetler" adında yeni bildirim çeşidi sunar. Bu bildirimler desteklenen uygulamalar için ekranda bir baloncuk -açılır pencere- şeklinde görüntülenir. Sohbet bildirimlerine ayrıca daha fazla önem vermek için (bildirimlerin en üstünde gösterilmesi ve rahatsız etmeyin modunu görmezden gelmek gibi) "öncelikli" olarak işaretlenebilir. Ayrıca geçmiş 24 saate dair "Bildirim geçmişi" görüntülenebilir. Baloncuk bildirimleri eski sürümlerde bulunan "overlay" özelliğinin yerini alması, performans sorunları ve güvenlik endişeleri (makro -sürekli ekrana dokunma- uygulamaları vs.) nedeniyle geliştirildi, eski sürümlerdeki "overlay" özelliği ise artık "eski, modası geçmiş İng: deprecated" bir özellik oldu.
Güç tuşu basılı tutularak açılan menü artık akıllı ev cihazlarını kontrol etmeye ayrılmış bir alan içeriyor. Medya kontrolleri ise kalıcı bir bildirim yerine artık hızlı ayarlar İng: quick settings bölümünün bir parçası olarak görüntüleniyor. Ekran görüntüsü butonu ise geçmiş uygulamalar ekranına taşındı. Paylaş menüsündeki uygulamalar da artık üste sabitlenebiliyor.
Android 11 yerleşik bir ekran kaydedici içermektedir