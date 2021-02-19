Android 11 ne zaman çıkacak? İşte, Android 11 güncellemesi alacak telefonlar

Android 11 ile güncellenecek telefonlar, uzun bir süre önce yayımlanmıştı. İşte güncellenecek o telefonlar:

Google:



Pixel 2/2 XL

Pixel 3/3 XL

Pixel 3a/3a XL

Pixel 4/4XL



Samsung:



Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxy Note 10/10+/10+ 5G

Galaxy S10/S10 Plus/S10e/S10+ 5G

Galaxy S9/S9+

Galaxy M31

Galaxy A71

Galaxy A10/10s/A10e

Galaxy A91

Galaxy A50/A50s

Galaxy A30/A30s

Galaxy A90/A90 5G

Galaxy A51



Nokia:



Nokia 8.1

Nokia 8.2 5G

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 3.2



OnePlus:



OnePlus 8/8 Pro

OnePlus 7/7 Pro

OnePlus 7T/7T Pro

OnePlus 6/6T



Redmi:



Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max

Redmi K30 Pro/K30 5G

Redmi K20/K20 Pro Premium

Redmi Note 8/Note 8 Pro



Xiaomi:

Mi Note 10/Mi Note 10 Pro

Mi 9 Pro/MI 9 Pro 5G

Mi A3

Mi CC9/CC9e

Mi 9T/Mi 9T Pro

Poco F2 Pro

Poco X2



Huawei:



Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20 RS

Huawei P20/P20 Pro



Honor:



Honor V20/View 20

Honor 20/20 Pro

Honor 10 Youth Edition

Honor Magic 2

Honor 20i

Honor 30/30 Pro



Realme:



Realme 3/3 Pro

Realme 5/5 Pro

Realme X

Realme X2 Pro

Realme XT

Realme X30 5G

Realme 6/6i/6i Pro



Oppo:



Oppo Find X2/X2 Pro

Oppo Reno3 5G/Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno2/Reno 2 F/Reno2 Z

Oppo F11/F11 Pro

Oppo F15

Oppo Reno Ace

Oppo Reno 10 x zoom

Oppo Ace2

Oppo A9 (2020)

Oppo A5 (2020)



Vivo:



Vivo NEX 3S 5G

Vivo NEX 3

Vivo IQOO 3 5G

Vivo X30/X30 Pro

Vivo V17

Vivo V15/V15 Pro



Sony:



Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II



LG:



LG V50 ThinQ 5G/V50S ThinQ 5G

LG G8X ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V30S ThinQ



Asus:



Asus ZenFone 6

Asus ROG Phone 2

ANDROİD 11 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Android 11, mesajlar veya görüşmeler için "sohbetler" adında yeni bildirim çeşidi sunar. Bu bildirimler desteklenen uygulamalar için ekranda bir baloncuk -açılır pencere- şeklinde görüntülenir. Sohbet bildirimlerine ayrıca daha fazla önem vermek için (bildirimlerin en üstünde gösterilmesi ve rahatsız etmeyin modunu görmezden gelmek gibi) "öncelikli" olarak işaretlenebilir. Ayrıca geçmiş 24 saate dair "Bildirim geçmişi" görüntülenebilir. Baloncuk bildirimleri eski sürümlerde bulunan "overlay" özelliğinin yerini alması, performans sorunları ve güvenlik endişeleri (makro -sürekli ekrana dokunma- uygulamaları vs.) nedeniyle geliştirildi, eski sürümlerdeki "overlay" özelliği ise artık "eski, modası geçmiş İng: deprecated" bir özellik oldu.

Güç tuşu basılı tutularak açılan menü artık akıllı ev cihazlarını kontrol etmeye ayrılmış bir alan içeriyor. Medya kontrolleri ise kalıcı bir bildirim yerine artık hızlı ayarlar İng: quick settings bölümünün bir parçası olarak görüntüleniyor. Ekran görüntüsü butonu ise geçmiş uygulamalar ekranına taşındı. Paylaş menüsündeki uygulamalar da artık üste sabitlenebiliyor.

Android 11 yerleşik bir ekran kaydedici içermektedir