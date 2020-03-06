MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid 10 çalıştırabilen iPhone modelleri belli oldu
GeriTeknoloji Android 10 çalıştırabilen iPhone modelleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 06.03.2020 - 08:57,Son Güncelleme:/

Android 10 çalıştırabilen iPhone modelleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Android 10 çalıştırabilen iPhone modelleri belli oldu
Abone Olgoogle-news

Apple'ın ilk iPhone modelinden bu yana tüm cihazlarında kendi geliştirdiği iOS işletim sistemi kullanılıyor ve Apple'ın kendi ekosisteminin çok önemli bir parçası. Ancak istendiğinde iPhone'lar Android 10 ile de çalışıyor!

Project Sandcastle isimli özel bir proje sayesinde iPhone'larda Android 10 işletim sistemini kullanabilmek mümkün hale geliyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellere Google'ın açık kaynaklı olan bu işletim sistemini kurabiliyorsunuz. Ancak sistem kusursuz değil ve bir dizi eksikliği de barındırıyor. Project Sandcastle aracılığıyla Android 10’u yüklediğinizde GPU, ses çıkışı, hücresel modem, Bluetooth ve kamerayı şu anda kullanamıyorsunuz. Elbette, Android 10 yüklemenizle birlikte iPhone modellerinden bir Android telefon performansı beklemek doğru bir yaklaşım değil.

Ancak bu proje üzerinde çalışan geliştiricilerin sayısı arttıkça Android 10, iPhone modellerinde daha sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlayacak ve gerçekten de kullanıcılara ilginç bir deneyim yaşatacak. 

Aslında Android'li iPhone düşüncesi yeni bir atılım değil. Yaklaşık 10 yıl önce iDroid projesi kapsamında ilk iPhone için Android işletim sistemini kurarak da aynı ekip ismini duyurmayı başarmıştı. 

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle