Android 10 çalıştırabilen iPhone modelleri belli oldu

Project Sandcastle isimli özel bir proje sayesinde iPhone'larda Android 10 işletim sistemini kullanabilmek mümkün hale geliyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellere Google'ın açık kaynaklı olan bu işletim sistemini kurabiliyorsunuz. Ancak sistem kusursuz değil ve bir dizi eksikliği de barındırıyor. Project Sandcastle aracılığıyla Android 10’u yüklediğinizde GPU, ses çıkışı, hücresel modem, Bluetooth ve kamerayı şu anda kullanamıyorsunuz. Elbette, Android 10 yüklemenizle birlikte iPhone modellerinden bir Android telefon performansı beklemek doğru bir yaklaşım değil.



Ancak bu proje üzerinde çalışan geliştiricilerin sayısı arttıkça Android 10, iPhone modellerinde daha sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlayacak ve gerçekten de kullanıcılara ilginç bir deneyim yaşatacak.



Aslında Android'li iPhone düşüncesi yeni bir atılım değil. Yaklaşık 10 yıl önce iDroid projesi kapsamında ilk iPhone için Android işletim sistemini kurarak da aynı ekip ismini duyurmayı başarmıştı.



