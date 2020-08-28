Ancestors: The Humankind Odyssey, Steam'de yayınlandı

Ancestors: The Humankind Odyssey'de oyuncular, insanlığın bildiği en inanılmaz yolculuğa, insanın evrimine giriş yapıyor ve milyonlarca yıl önce yaşamın ilk aşamalarını tecrübe ederken, soyunun geleceğini garanti altına almak için sert ve acımasız bir dünyaya karşı savaşıyor.



Oyun mekaniği üç ana ilkeye odaklanıyor: keşfet, yayıl ve geliştir. Her köşede tehlike varken, oyuncular Neojen Afrika'da çevrelerini dikkatlice keşfetmeli, bölgelerini yavaşça genişletmeli ve klanlarını bir nesilden diğerine nasıl geliştireceklerini iyi seçmeli.

Steam sürümü, çeşitli yamalar ve güncellemeleri içerisinde barındıracak:

Yolculuğunuza rehberlik etmeye yardımcı olacak iyileştirilmiş öğreticiler (tutorial) ve ek görevler,



Gamepad titreşim desteği,



Savaş ve çeşitli eylemler gibi zamana dayalı mini oyunlar için yeni görsel geri bildirim,



Özellikle çiftleşme ve ilişki kurmak gibi bazı klan yaşamı görevlerini otomatikleştirmek için yeni RPG özellikleri,



Ek karakter animasyonları,



Hata düzeltmeleri



Oyun Steam üzerinden indirilebiliyor.



