Anakart nedir ve ne işe yarar? Anakart satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Anakart, merkezi birimin ana bileşenidir. Anakartın rolü, bilgisayara bağlı olan işlemciyi kullanarak bir bilgisayarda alınıp verilen verileri merkezileştirmek ve işlemektir.

Anakart Nedir?

Anakart, bir bilgisayarın ana parçası olarak kabul edilir. Bir bilgisayarın düzgün çalışmasını sağlamak için diğer bileşenleri bağlamanıza olanak tanır. Varlığı, verilerin işlemci aracılığıyla işlenmesini sağlar. Bu, bir sabit diskin yönetiminden, klavyenin karakterlerinin veya farenin hareketlerinin yeniden üretiminden geçer. Bu nedenle anakartı bilgisayarın kalbi olarak görebiliriz.

Bir anakartın herhangi bir işlemciyle çalışmadığını ve bunun tersinin de geçerli olduğunu unutmayın.

AMD markası için özel modeller veya Intel ürünleri için diğerleri vardır. Öte yandan, boyutlarını merkezi bir birimin şasisine göre standartlaştırmak için standartlar getirilmiştir. Bunlar daha sonra tıkanıklık faktörleri olarak adlandırılır.

Anakart Ne İşe Yarar?

Anakart, RAM (veya rastgele erişim belleği) yönetimini, sabit diskin okunmasını, işlemcinin kullanımını merkezileştirir. Grafik kartının tanınması ve uyumluluğunda da rolü önemlidir. Ağ ve USB bağlantı noktası yönetimi de bunun aracılığıyla sağlanır. İşletim sistemiyle etkili iletişim için bir BIOS arabirimi aracılığıyla çalışır. Başka bir deyişle, ana kart bilgisayar için motorun arabadaki neyse odur.

Anakart Bileşenleri Nelerdir?

Düzgün çalışmayı sağlamak için anakart, bağlantı portları ve basılı devreler dahil olmak üzere çeşitli bileşenlere sahiptir. Bunlar, diğer dahili parçaları PC'ye veya sabit sürücü gibi çevre birimlerine bağlamanıza izin verir. Diğer unsurlar bu merkez parçadan ayrılamaz:

Güç sağlamak için elektrik konektörleri;

İşlemci desteği, "soket" olarak da adlandırılır;

Genişletme kartları veya yuvaları;

CMOS saat ve pil;

VGA, USB, DVI ve hatta HDMI konektörlü giriş ve çıkış panelleri;

Mikroişlemci bilgisayar otobüsleri ve köprüler.

En yeni anakart modelleri, ağ kartı, ses kartı, grafik kartı gibi temel bileşenleri otomatik olarak entegre eder. Cihaza gelişmiş sabit disk denetleyicileri de dahil edilebilir.

Anakart Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Anakart, bilgisayarınızın sinir merkezidir, tüm bileşenlerinizin ve çevre birimlerinizin bağlı olduğu çok sayıda bağlantı noktası içerir. Anakartın boyutuna ve aralığına bağlı olarak, az çok sağlanan konektörler bulacaksınız. Anakartlar, kullanıcıların çoğunluğunun bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır, ancak belirli bir bağlantı arıyorsanız, örneğin Thunderbolt uyumlu bir USB C Tipi bağlantı noktası arıyorsanız, istediğiniz kartın özelliklerine ayrıntılı bir göz atmanız önerilir.

Soket: Anakartla bağlantısını sağlayan yeniden kullanılabilir işlemci desteğidir, ayrıca seçtiğiniz işlemcilerin nesline bağlıdır. Nitekim her yeni mimaride sıklıkla yeni bir soket tasarlanır. Soket, örneğin yonga seti ve RAM gibi anakartın çeşitli elemanlarına bağlanır. Soket düzeyine dikkat etmelisiniz.

Anakart seçimi yaparken boyutlara da dikkat etmelisiniz. Diz üstü bilgisayar ya da masa üstü bilgisayar için farklı seçenekler olduğunu bilerek değerlendirme yapmanız doğru olur.

En karmaşık olanı anakart seçimidir. Birini seçmek için birkaç kriteri göz önünde bulundurmanız gerekir. Öncelikle anakartın piyasadaki yeni güncellenmiş versiyonlardan biri olup olmadığı kontrol edilmelidir. Güncel bir anakart, işlemci onu destekleyeceği için gerektiğinde bilgisayarın yükseltilmesine izin verir. Örneğin Intel’den olanlar gibi yüksek kaliteli bir işlemci satın alma fırsatını değerlendirmeniz gerektiğini unutmayın.

Bundan sonra, en az DDR3 RAM'i destekleyen bir karta ihtiyacınız var. Bu, RAM açısından yeni bir versiyondur. Bu sayede bilgisayar sorunsuz çalışabilecektir. Ek olarak, yükseltmelerde bir marjı garanti eder. Ayrıca form faktörünü de hesaba katmanız gerekir. Anakartın PC kasasına yazışmasını tanımlayacak kişi olacaktır. Aynı zamanda bilgisayarın tüm unsurlarının anakarta bağlanmasını sağlayacak kişi olacaktır.