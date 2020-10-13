Amumu Counter (Ct) - Amumu Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Amumu Counter'a karşı oynayacaksanız seçeceğiniz şampiyonu iyi bir şekilde seçmeniz oldukça önemlidir. Bu sayede oyunu kazanma şansınız artar. Güçlü bir rakip seçtiğiniz zaman Amumu'nun size karşı hiç şansı kalmayacaktır.

Amumu Counter

Amumu tamadı ile Amumu Hüzünlü Mumya ismi ile bilinir. Efsaneye göre Amumu Shurima'dan gelmiş oldukça üzgün bir mumyadır. Amumu'nun tek istediği kendine bir arkadaş bulmaktır. Bu sebeple de tüm dünyayı dolaşarak kendine arkadaş arar. Amumu lanetli olması sebebi ile sevdiği neye dokunsa onun felaketine sebep olur. Bu nedenle de sonsuza kadar yalnız kalmaya mahkum edilmiştir.

Amumu'yu görenlerin söylediklerine göre bu karakter yeşil bir bez ile her yeri sarılmış bir cesettir. Amumu karakteri yüzyıllar boyunca efsane olarak dilden dile anlatılmıştır. Bu sebeple de bu karakter ile alakalı nelerin gerçek nelerin yalan olduğunu anlamak oldukça zordur.

Amumu Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Dr. Mundo

Shyvana

Vi

Lee Sin

Ekko

Shaco

Amumu Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Katarina

Blitzcrank

Jax

Yasuo

Renekton

Graves

Amumu İyi Yönleri ve Yetenekleri

Lanetli Dokunuş: Amumu'nun yaptığı saldırılar 3 saniye boyunca düşmanlarına lanet gönderir. Bunun yanında almış oldukları büyü hasarlarının 'u fiziksel hasar alabilmektedirler.

Sargı Atışı: Bu yetenek sayesinde düşmanlarına yapışkanlı sargılar fırlatmaktadır. Bu şekilde kendini hedefe çeker ve düşmanının büyük hasar almasını sağlar.

Gözyaşı Seli: Amumu'nun bu yeteneği sayesinde düşmanlar çok fazla acı çekerler. Bu sebeple de canlarının belli bir yüzdesini de kaybetmiş olurlar.

Sinir Krizi: Bu yetenek Amumu'nun alacağı fiziksel zararların kalıcı bir şekilde azaltılmasını sağlamaktadır. Amumu böylelikle tüm öfkesini açığa çıkarıp düşmanlarına büyük zararlar vermektedir. Amumu düşmanları tarafından her darbe aldığında sinir krizi halinde bekleme vakti 0.5 sn azalacaktır.

Hüzünlü Mumya'nın Laneti: Amumu bu yeteneği sayesinde rakiplerine zarar verebilmek için Saldırılarını ve hareket yeteneklerini engelleyecek sargılar yollar ve düşmanlarını dolayıp onların hareket etmelerinin önüne geçmiş olur.