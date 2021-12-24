AMP coin nedir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Futbolu bekleyen kaos Hayatları tehlikede mi Maskot çelik yelek giyiyor...Futbolu bekleyen kaos! Hayatları tehlikede mi? Maskot çelik yelek giyiyor...#Afrika Uluslar Kupası
Vatandaş Merkez Bankasının garantör olduğunu görecek"Vatandaş Merkez Bankası'nın garantör olduğunu görecek"#Cumhurbaşkanı
İzmirde yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdiİzmir'de yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdi#İzmir
Pitbull saldırısına uğrayan Asiyeden ilk fotoğraf Doktorundan açıklamaPitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Doktorundan açıklama #Asiye Ateş
Vakıfbanktan açıklama geldi Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındıVakıfbank'tan açıklama geldi! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındı#Vakıfbank
İşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbulda toplu ulaşıma zamİşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbul'da toplu ulaşıma zam#Taksi
21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı#Sıkı Muhabbet
Alexten ayrılık ve yeni takım açıklaması Pro lisansımı alınca oturup konuşacağızAlex'ten ayrılık ve yeni takım açıklaması! 'Pro lisansımı alınca oturup konuşacağız'#Alex De Souza
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında kararÖzcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar#ÖZCAN DENİZ
Parlamentoyu basıp, her yeri ateşe verdiler... Dünya diken üstündeParlamentoyu basıp, her yeri ateşe verdiler... Dünya diken üstünde#Solomon Adaları
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
AK Parti binasına bombalı tuzak Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyorAK Parti binasına bombalı tuzak! Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyor#Bomba
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
HABERLERTeknoloji Haberleri

AMP coin nedir?

#Amp#Amp Coin#Amp Coin Nedir
AMP coin nedir

AMP coin, yatırımcılar tarafından yakından takip edilen kripto para birimleri arasında yer alıyor. AMP, Flexa ödeme ağındaki yerel teminat belirtecidir. Flexa, tüccarların kripto ödemelerini kabul etmesini kolaylaştıran bir kripto para ödeme ağıdır. İşte, AMP coin hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

AMP, projenin yerel belirtecidir. AMP için mevcut kullanım örnekleri şunları içerir:

Teminat : Flexa ödeme ağında AMP, satıcılara onaylanmamış kripto para ödemeleri için teminat sağlamak için kullanıcılar tarafından stake edilir. Her işlem için, kripto para birimi ödemesi (örneğin Bitcoin) onaylanmadan önce akıllı bir sözleşmede eşit bir AMP değeri kilitlenir. Ödeme onaylanmazsa, satıcılara geri ödeme yapmak için stake edilen AMP jetonu kullanılır.

Staking : Kullanıcılar, Flexa ödeme ağının kapasitesini artırmak için AMP'yi stake edebilirler. Stakerler, ağ işlem ücretlerinden stake ödülleri alırlar.

Yönetim : Kullanıcılar, gelecekteki hibe alıcıları, ortaklıklar, zincirler arası entegrasyonlar ve DeFi işbirlikleri dahil olmak üzere yönetişim tekliflerine oy verebilir.

Proje, birlikte çalışan aşağıdaki ana bileşenlerden oluşmaktadır:

Haberin Devamı

Flexa Ödeme Ağı : Flexa, tamamen dijital bir ödeme ağıdır. Flexa ağı, ödemeleri teminat altına almak ve kullanıcıların dijital varlıklarını gerçek dünyada harcamalarını sağlamak için AMP'yi kullanır.

Teminat Yöneticileri: Çeşitli kullanım durumlarına uyacak şekilde özelleştirilebilen farklı kurallar ve özelliklerle oluşturulmuş emanet hesapları. Kullanıcılar, uygulamalarda kullanmak üzere teminat olarak AMP ile bir teminat yöneticisi oluşturabilir.

Belirteç Bölümleri: AMP belirteç sözleşmesi içindeki bölümler, farklı teminat yöneticilerinin aynı dijital adresle ilişkili ayrı, farklı alanlarda kuralları uygulamasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların akıllı bir sözleşmeye aktarmadan jetonları "paylaşmasını" sağlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amp#Amp Coin#Amp Coin Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz