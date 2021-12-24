AMP coin nedir?

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AMP, projenin yerel belirtecidir. AMP için mevcut kullanım örnekleri şunları içerir:

Teminat : Flexa ödeme ağında AMP, satıcılara onaylanmamış kripto para ödemeleri için teminat sağlamak için kullanıcılar tarafından stake edilir. Her işlem için, kripto para birimi ödemesi (örneğin Bitcoin) onaylanmadan önce akıllı bir sözleşmede eşit bir AMP değeri kilitlenir. Ödeme onaylanmazsa, satıcılara geri ödeme yapmak için stake edilen AMP jetonu kullanılır.

Staking : Kullanıcılar, Flexa ödeme ağının kapasitesini artırmak için AMP'yi stake edebilirler. Stakerler, ağ işlem ücretlerinden stake ödülleri alırlar.

Yönetim : Kullanıcılar, gelecekteki hibe alıcıları, ortaklıklar, zincirler arası entegrasyonlar ve DeFi işbirlikleri dahil olmak üzere yönetişim tekliflerine oy verebilir.

Proje, birlikte çalışan aşağıdaki ana bileşenlerden oluşmaktadır:

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Flexa Ödeme Ağı : Flexa, tamamen dijital bir ödeme ağıdır. Flexa ağı, ödemeleri teminat altına almak ve kullanıcıların dijital varlıklarını gerçek dünyada harcamalarını sağlamak için AMP'yi kullanır.

Teminat Yöneticileri: Çeşitli kullanım durumlarına uyacak şekilde özelleştirilebilen farklı kurallar ve özelliklerle oluşturulmuş emanet hesapları. Kullanıcılar, uygulamalarda kullanmak üzere teminat olarak AMP ile bir teminat yöneticisi oluşturabilir.

Belirteç Bölümleri: AMP belirteç sözleşmesi içindeki bölümler, farklı teminat yöneticilerinin aynı dijital adresle ilişkili ayrı, farklı alanlarda kuralları uygulamasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların akıllı bir sözleşmeye aktarmadan jetonları "paylaşmasını" sağlar.