‘Among Us’ oyuncuları büyük bir spam saldırısına uğradı

Sohbetlerinde oyun katılımcılarına spam mesajlar atan “Eric Loris” adı altındaki hesap, oyunculardan Youtube kanalına abone olmalarını istedi. Bazı mesajlar, abone olmadıkları takdirde cihazlarının ele geçirileceği konusunda oyuncuları uyararak tehdit edici bir ton sergiledi. Ayrıca diğer mesajlar, 2020 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklenmesini de içeriyordu. İncelemeler üzerine, abone olunması istenen Youtube kanalının çeşitli oyunlarla ilgili hileleri ve ihlalleri yayınladığı görüldü.



Güvenebileceğiniz oyuncularla oynama tavsiyesi

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in tespitlerine göre oyuncular, Twitter da dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya ortamlarında spam saldırısından şikayet eden ekran görüntüleri paylaştı. InnerSloth sorundan haberdar olur olmaz sorunu araştırmaya ve aynı zamanda durumu çözmek için acil durum sunucusu güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı. Oyun stüdyosu, oyuncularına halka açık online oyunlara katılmak yerine güvenebilecekleri kişilerle özel oyunları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Oyunu yeniden başlatmak gerekebilir

InnerSloth’un geliştiricilerinden Forest Willard, o gece geç saatlerde acil durum güncellemesi yayınlamaya başladı. Ancak yine de süreçteki düzensizliklerden ötürü oyundaki oyuncuların oyunu yeniden başlatması gerekebileceği ile ilgili uyardı. Sonraki bir tweet’te güncellemeyi yayınlamanın neden bu kadar uzun sürdüğünü açıkladı: “Yanlış teşhislerden korktuğum için güncellemeyi hızlı bir şekilde yayınlamadığımızı belirtmek istiyorum. Saldırıya uğramadığınız halde saldırıya uğradığınızı düşünebilirdiniz. Bu hatayı bulmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak bu bizi çok zorladı.”



Among Us, pandemi döneminde çok popüler oldu

Oyunun yapısı ve grafikleri oldukça basit olsa da, Among Us dünyanın her yerindeki oyuncular arasında oldukça popüler hale geldi. COVID-19 pandemisi dolayısıyla birçok kişinin evlerinde kalması ve oyuna ilgi göstermesi oyunun büyük bir başarıya ulaşmasını sağladı.



Nasıl oynanıyor?

Sosyal tahmin oyununda Crewmate olarak oyuna katılan oyuncular farklı görevleri yerine getirerek uzay gemisini havada tutmaya çalışırken, Imposter olarak oyuna katılanlar da gizlice onları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Daha sonra Crewmate‘ler Imposter’ı def etmeli ve çoğunluk oyunu kullanarak onları oyundan çıkarmalı. Ayrıca oyun, 2020 ABD başkanlık seçimleri için genç oy verenleri harekete geçirmekte de kullanıldığından popüler hale geldi.



Oyun moduna sahip siber güvenlik yazılımları kullanın

ESET, online oyun ve oyuncuların her zaman siber suçluların radarı içinde olduğuna dikkat çekti. Oyuncuların sistemleri, spam veya DDoS atakları gibi amaçlarla hedef alınabileceği gibi, sisteme sızarak kimlik bilgileri ve özel verilere ulaşma amacıyla oyunların kullanılması da mümkün olabiliyor. Araştırmacılar, oyun oynarken de antivirüs ve internet güvenliği yazılımlarının kullanılması gerektiğini, bunun için de özellikle ‘Oyun Modu‘ bulunan güvenlik yazılımlarının tercih edilebileceğini paylaştı.