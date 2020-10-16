AMD Ryzen 5000 Serisi masaüstü işlemcileri duyuruldu

16 çekirdek 32 thread’e kadar sunan ve 72MB arabellekle serinin en üstünde yer alan AMD Ryzen 9 5950X ile AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler, çoklu iş yükleri ve güç verimi konularında öne çıkıyor. Bununla birlikte AMD Ryzen 9 5900X, oyunlarda bir önceki nesle göre yüzde 26 daha yüksek performans sunuyor. Çekirdek bazında içerisinde birleştirilmiş 8 çekirdekli yapı ve 32MB L3 arabelleğine direkt erişim gibi iyileştirmelerle birlikte yeni AMD “Zen 3” çekirdek mimarisi, döngü başına komut değerinde bir önceki nesle göre yüzde 19 artış sunuyor. Bu değer 2017 yılında tanıtılan “Zen” işlemcileri arasındaki en yüksek gelişme oranı.

Konuyla ilgili olarak AMD İstemci İş Birimi Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Saeid Moshkelani şunları söyledi: “Ryzen işlemcilerimizin her yeni nesliyle birlikte amacımız, dünyadaki en iyi PC işlemcisini üretmek.”

PC iş yüklerinde yüzde 19’luk önemli bir IPC artışı sunan “Zen 3” mimarisi, oyun ve içerik üretimi performansını artırıyor. “Zen 3” mimarisi, hızlandırılmış çekirdek ve arabellek iletişimi sayesinde gecikmeyi düşürürken, bununla birlikte çekirdekler tarafından direkt olarak erişilebilir L3 arabelleğini iki katına çıkararak, rakibine göre watt başına 2.8 kata kadar daha fazla performans sağlıyor.

Listenin en üstünde yer alan 16 çekirdekli AMD Ryzen 9 5950X’in özellikleri:

Herhangi bir masaüstü oyun işlemcisindeki en yüksek tek çekirdek performansı

Geleneksel işlemci soketinde yer alan herhangi bir masaüstü işlemci veya masaüstü oyun işlemcisindeki en yüksek çoklu çekirdek performansı

12 çekirdekli AMD Ryzen 9 5900X, en iyi oyun deneyimini sunuyor: