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Teknoloji
Haber Giriş: 02.06.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Amazon Prime Day ne zaman? Battlefield 4 ve pek çok ücretsiz oyun fırsatı

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Amazon Prime Day ne zaman? Battlefield 4 ve pek çok ücretsiz oyun fırsatı

Amazon Prime Day günleri ile gaming tutkunları için de oyunlar öne çıkacak. Oyun dışında alışveriş tutkunları için de bazı fırsatlar sunacak olan Amazon Prime Day 2021 indirim günleri, Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, bu indirim günlerinde ne gibi avantajlar sunulacak? İşte, Amazon Prime Day 2021 hakkında detaylı bilgiler

Amazon Prime Day 2021 indirimleri 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Amazon Prime içerisinde yer alan Games üzerinden de bazı fırsatlar yayınlayan Amazon, abonelerine de özel indirimler sunacak. Amazon Prime kullanıcıları, bu etkinlikte oyunlara da uygun fiyatlarla ulaşma imkanı yakalayacak.

Amazon Prime Day kapsamında teknolojik ürünler, ev yaşam ürünleri ve diğer kategorilerde çeşitli indirimler yapılacak.

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