'Alpagut' için düğmeye basıldı: Hedef TEKNOFEST’te üst sıralarda yer almak

Bartın Üniversitesi Mühendislik Geliştirme Kulübü öğrencilerinin kurduğu “Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı” ürettikleri insansız hava aracı (İHA) “Alpagut” ile yarışmaların ikinci aşamasını da başarıyla geçtiler. TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen 5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında 12’si yurt dışından olmak üzere toplam 336 takımın başvuru yaptığı organizasyonda başarılı bulunan Bartın Üniversitesi öğrencileri 8 bin TL İHA geliştirme desteği almaya hak kazandılar.



Çalışmalarına ara vermeden devam eden öğrenciler şimdi ise projeleri için detaylı tasarım raporunu hazırlayarak, 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Alleben Göletinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmayı hedefliyorlar.

Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı Takım Kaptanı Serkan Özdemir ekip olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek, “Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak donanımlı ve güçlü insansız hava araçları üretmek; değişime ve gelişime öncü çalışmalar yaparak bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz. Bu noktada başta rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun ve danışman hocalarımız Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu ile Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu’ndan büyük destekler aldık ve almaya devam ediyoruz. Geliştirme desteği alan projemizin sonraki aşamalardan da geçerek Gaziantep Alleben Göletinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST’te üst sıralarda yer alacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Her aşamada genç yeteneklerden oluşan ekip



Takım Kaptanlığını Serkan Özdemir’in yaptığı Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı’nda Yazılım Ekip Kaptanı Onur Yalçın Bağönü, Tasarım ve Montaj Kaptanı Özgür Uzunca, Elektronik ve Elektrik Sistemleri’nde Hamza Maral, Araştırma ve Geliştirme’de Hidva Uşen, Pilot Samet Şal, Yazılımda Simülasyon ve Otonom Sistemler’de Erkan Oygun, Görüntü İşleme’de Merve Duman ile Mahire Irmak Güner yer alıyor.



“Öğrencilerimize, genç mühendislerimize güveniyoruz”



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri tebrik ederek, “’İstikbal göklerdedir’ sözünden hareket ile göklere de imzamızı atacak öğrencilerimize, geleceğimizin mühendislerine ve ülkemizin beyin gücüne inanıyoruz. Onlara olan bu güvenimizle elimizden gelen tüm desteği veriyor, gelişimlerine destek oluyoruz. Her biri önemli yetkinlikler kazanarak geleceğe sağlam adımlar atan öğrencilerimizin başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum. Onlara destek veren Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. Sabri Gök’e, Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Handan Ucun Özel’e, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu ile Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu’na ve tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.



“TEKNOFEST gibi organizasyonlar gençlerimiz için önemli bir motivasyon”



TÜBİTAK’ın destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3) teşvikleriyle düzenlenen organizasyonların üniversite öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları sergilemeleri ve bir motivasyon sağlamaları için oldukça önemli olduğunun da altını çizen Rektör Uzun, “Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı katkılar sunan TÜBİTAK bilim insanlarımızı ve öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyor. Ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik bu girişimler Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın Teknofest gibi organizasyonlarıyla da daha değerli kılınıyor, yerli ve milli üretim konusunda önemli bir motivasyon sağlıyor. Bu doğrultuda bizler de Yükseköğretim Kurulumuzun (YÖK) koordinesinde güncel gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için tüm bileşenlerimizle durmadan çalışıyoruz. Akademik insan kaynağımızın elde ettikleri başarıları öğrencilerimizin üstün performanslarıyla taçlandırıyoruz. Üniversitemiz öğrencileri tarafından hazırlanan “Gökbörü” isimli elektrikli otomobil, TÜBİTAK’ın Elektrikli Araç Yarışları’nda ilk 10’a girmeyi başardı. Çeşm-i Cihan isimli elektrikli otomobilin ardından üretilen ikinci otomobille öğrencilerimiz sürdürülebilir bir gelişim kaydederek bizleri gururlandırdı. Şimdi ise insansız hava aracıyla edindiğimiz tecrübelere yenilerini ekleyerek, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a, gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.