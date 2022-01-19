AKUT Güvendeyim uygulaması artık bileğinizde

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Şirket, tüm ekosisteminde geliştirmeler yapmaya devam ederken akıllı saatler için de çalışmalarını hızlandırdı. Akıllı saatler için önemli seviyede uygulamaların dahil edilmeye başlanmasıyla birlikte, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu Türkiye için çok önemli uygulamalardan biri olan; ülkemizin ilk arama kurtarma STK’sı olan AKUT’un Güvendeyim uygulaması da artık şirketin akıllı saatleri üzerinde kullanılabilir hale geldi.

Uygulama nasıl kurulur?

Akıllı saat sahipleri, Huawei telefonlarında Güvendeyim uygulamasını indirdikten sonra, Huawei Sağlık uygulaması üzerinden Cihazlar kısmındaki AppGallery alanına girip, buradan Güvendeyim uygulamasını saatlerine kurabilirler.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Genel Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından geliştirilen Güvendeyim uygulamasının bekli de en önemli özelliği, internetsiz çalışabiliyor olması. Aramanın mümkün olmadığı, internetin çalışmadığı, SMS’lerin devreye girdiği doğal afet durumlarında, tek bir butona basılması, konumunuzun paylaşılması için yeterli oluyor.

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Uygulamayı kullanabilmek için ilk olarak uygulamanın içinden ayarlar kısmına girmeniz ve en az 1, en fazla 10 kişinin telefon numarasını kaydetmeniz gerekir. Numarayı eklediğiniz zaman, “Güvendeyim” butonu aktif hale gelir. Güvendeyim uygulamasını indirmek ve numaraları eklemek dışında internet bağlantısına ihtiyacınız yoktur. Uygulamanın ana ekranındaki Güvendeyim butonuna bastığınızda telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumunuzu, telefonunuz SMS sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere gönderir. Güvende olduğunuza dair mesajın gidebilmesi için SMS hakkınızın olması gerekir. Eğer SMS hakkınız bulunmuyorsa paket ya da tarifenizin standart ücreti ile güvende olduğunuza dair mesaj iletilir. GPS servisi üzerinden konumunuzun alınması telefonunuzun marka modeli ile bulunduğunuz ortama göre uzun ya da kısa sürebilir.

Acil durumlarda bazen baz istasyonları, aynı şehirde bulunan yakınlarınıza ulaşmanız konusunda yeterli verimlilikte olmayabilir. Bu nedenle en az bir telefon numarasının şehir dışından seçilmesi öneriliyor.

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Ayrıca Güvendeyim uygulaması üzerinden; deprem, sel ya da yangın gibi acil durumlarda yapmanız gerekenleri de öğrenebilirsiniz. Kısacası uygulamayı, afetlere karşı bir mobil rehber gibi düşünebilirsiniz.