AKM'nin simgesi kırmızı kürenin sponsoru belli oldu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen törende, iş birliği protokolünün imzaları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından imzalandı.

Bu kapsamda teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.

Türk Telekom CEO'su Önal, etkinlikteki konuşmasında Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom'un, AKM’nin ana destekçisi olarak teknolojinin sunduğu imkanları geçmiş deneyimlerinden de faydalanarak sanatseverler için seferber edeceğini söyledi.

Önal, yenilenerek tek parça bir yapıdan geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen ve kültür-sanat aktiviteleri aracılığıyla, birleştirici ve bağlayıcı rolü öne çıkan AKM'nin simgesi "kırmızı küre"nin bulunduğu opera salonunun adının da Türk Telekom Opera Salonu olacağını duyurdu.

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Anlaşmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Önal, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla yaptığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin milli kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. AKM’nin ‘kalbi’ olan büyük opera salonuna da 7 yıllığına ismimizi verirken, AKM'nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz. Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu birleştirici etkiden hareketle, teknolojinin sağladığı imkanları, herkesi ‘değerli hissettirmek' için kullanmayı sürdüreceğiz.”