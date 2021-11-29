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Akçansa sürdürülebilir yaşam odaklı çalışmalara imza atıyor

#Sponsorlu İçerik#Akçansa#Sürdürülebilirlik

Dünya büyük bir dönüşümün içerisinde. Bugünün meselelerine kârlılığın ötesinde bir perspektiften yaklaşmaya ihtiyacımız var. Finansal başarılar ancak çevre ile uyumlu olarak ve tüm paydaşları kapsayan bir iş modeliyle anlamlı olabilir. Bu anlayışla yolan çıkan Akçansa, sürdürülebilirlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını Hürriyet Editörü Selim Öztürk'e anlattı.

Sürdürülebilirlik, Akçansa için ekonomik, ekolojik ve sosyal hedefleri iş stratejisine entegre etmek anlamına geliyor. Şirket, sürdürülebilirlik anlayışının değer zincirinin tüm halkalarına yayılmasının çevresel etkinin azaltılmasından toplumsal fayda yaratmaya kadar geniş ve kapsamlı olumlu etkileri olduğuna inanıyor.

Akçansa, ‘Sürdürülebilir geleceğin yapı taşı’ olarak yarınlara yol alıyor. Örnek sürdürülebilirlik yaklaşımı ve uygulamalarını, ekosistemine de yayarak sektörün dönüşümüne destek olmayı amaçlıyor. Çimento sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan, bu alanda üstlendiği inisiyatif ile 2030 hedeflerine ilerleyen Akçansa, Sürdürülebilir Yarınlar İçin Alternatif Yakıt Hareketi ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından 2021 Düşük Karbon Kahramanı ödülüne de layık görüldü.

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#Sponsorlu İçerik#Akçansa#Sürdürülebilirlik

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