AI Tomorrow Summit 2024 sona erdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen zirvede, çeşitli başlıklarda yapay zeka teknolojisinde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Özel oturumlarda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devletin yapay zeka alanındaki çalışmaları ve yapay zekanın kullanıldığı Bakanlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

AIPA Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu moderatörlüğündeki “Göklerden Öte İstikbale Doğru: Uzay” oturumunda ise ilk Türk astronot Alper Gezeravcı panelist olarak ağırlandı. Avcı, ayrıca zirvenin bu yılki özel ödülünün de sahibi oldu.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından yerli ve yabancı panelistlerin renk kattığı zirvede, sağlıktan milli savunmaya, uzaydan tarıma, veri analizinden iletişime, Avrupa Birliği’nde yapay zekadan akıllı makinelere, akıllı şehirlerden modaya, paranın geleceğinden eğitime çeşitli mesleklerdeki dönüşüm masaya yatırılarak, gelecek projeksiyonlarına ve yapay zeka teknolojisinin olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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Hibrit olarak gerçekleştirilen zirveyi 300’ün üzerinde kişi fiziksel, binlerce kişi ise çevrim içi olarak izledi.

Zirvenin çıktıları, ilerleyen günlerde “sonuç bildirgesi” olarak yayımlanacak.