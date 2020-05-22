MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAfrika'da 28 milyon cihaz 5G'ye bağlanmaya hazırlanıyor
GeriTeknoloji Afrika'da 28 milyon cihaz 5G'ye bağlanmaya hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 22.05.2020 - 06:25,Son Güncelleme:

Afrika'da 28 milyon cihaz 5G'ye bağlanmaya hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afrika'da 28 milyon cihaz 5G'ye bağlanmaya hazırlanıyor
Abone Olgoogle-news

Küresel Mobil Telekomünikasyon Derneği (GSMA), telekomünikasyon alanında Sahra Altı Afrika ülkelerinde yapılan çalışmalarla 2025'te 28 milyon cihazın 5G teknolojisine bağlanacağını açıkladı.

Küresel Mobil Telekomünikasyon Derneği (GSMA), telekomünikasyon alanında Sahra Altı Afrika ülkelerinde yapılan çalışmalarla 2025'te 28 milyon cihazın 5G teknolojisine bağlanacağını açıkladı.

GSMA Sahra Altı Bölge Başkanı Akinwale Goodluck, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5G teknolojisinin kullanımının Afrika'da artmasının ticareti de olumlu etkileyeceğini dile getirdi.

Goodluck, "Sahra Altı Afrika ülkelerinde 2025 yılında toplam 28 milyon cihaz 5G teknolojisine bağlanacak." dedi.

GSMA'nın raporuna göre, Afrika'da 2025 yılında mobil internet kullanan kişi sayısı 483 milyona yükselecek.

MacBook Air 2020 incelemesiApple, yeni nesil Macbook Air serisini gün yüzüne çıkardı. Oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olan yeni nesil Macbook Air'i yakından inceledik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle