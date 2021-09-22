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Adobe Flash Player engellendi hatası nedir, neden olur? Engellenen Adobe Flash Player nasıl etkinleştilir?

#Adobe Flash Player#Engellendi#Hata
Adobe Flash Player engellendi hatası nedir, neden olur Engellenen Adobe Flash Player nasıl etkinleştilir

Teknolojinin gelişmesi nedeni ile bilgisayar hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu doğrultuda internet de sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bazen internet üzerinden bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Adobe Flash Player engellendi hatası da bunlardan bir tanesidir. Adobe flash player engellendi hatası nedir, neden olur? Engellenen Adobe Flash Player nasıl etkinleştirilir merak edilen tüm detayları derledik.

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Adobe Flash Player ekran ve tarayıcıda videoların bunun yanında da içeriklerin görüntülenmesini sağlar. Ancak bazen Adobe Flash Player engellendi hatası meydana gelebilmektedir. Bu hatanın giderilmesi için çözüm yolları bulunmaktadır.

ADOBE FLASH PLAYER ENGELLENDİ HATASI NEDİR?

Adobe Flash Player hatası bazı durumlarda meydana gelebilmektedir. Kullanıcılar tarafından bu hatanın neden olduğu ve nasıl düzeltilebileceği merak konusu olmaktadır. Adobe Flash Player hatasının meydana gelmesinin sebebi çoğunlukla player eklentisi sürümünün eksik ya da silinmiş olması nedeniyledir.

ADOBE FLASH PLAYER ENGELLENDİ HATASI NEDEN OLUR?

Adobe Flash Player eklentisi eksik olduğu zaman bu hata meydana gelmektedir. Bu hatanın giderilmesi için etkinleştirme sayfalarının ya da Adobe Flash Player eklentisinin yeniden yüklenmesi gerekmektedir.

Adobe Flash Player hatasının farklı nedenleri olabilmektedir. Çoğunlukla güncel olmayan eklentiler güvenlik nedeni ile Google tarafından çalıştırılmamaktadır. Adobe Flash Player güncel olmaması halinde bu sorun meydana gelebilir.

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ENGELLENEN ADOBE FLASH PLAYER NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Adobe Flash Player engellenmesi halinde bu sorunun giderilmesi için bazı adımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle Chrome ayarlarına gitmek gerekir. Bilgisayardan öncelikle Chrome açılmalıdır. Bu sayfada sağ üst bölümde üç nokta üst üste bir simge bulunur. Buradan ayarlar simgesine tıklamak gerekmektedir.

Buradan gelişmiş senekler kısmına gelinir. Bu bölüm sayfanın en alt bölümünde yer alır. Ardından içerik ayarları kısmına gelinir. Flash butonuna tıklanıp sonrasında Flash çalıştırmasına izin ver denir. Bu işlemin ardından Adobe Flash Player sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.

 

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