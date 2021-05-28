Acer, yeni ürünlerini sahneye çıkardı

Acer Swift X

Acer, bugün yaptığı açıklamayla Swift serisi dizüstü bilgisayarlarının yeni üyesi olan Swift X’i tanıttı. “Zen 3 mimarisi” kullanan AMD Ryzen 5000 Serisi Mobil İşlemci ile dikkat çeken bu hafif ve ince dizüstü bilgisayar, yeni NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti dizüstü bilgisayar GPU’larından güç alıyor. 1,39 kg ağırlığında olan ürün, 17,9 mm inceliğinde. 2 TB’a kadar SSD ile desteklenen ve hızlı şarj destekli 59 W bataryası ile 17 saate kadarbatarya ömrü sunan ürün; yüzde 85,7 ekran/gövde oranı, 300 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB özellikleri sunan 14 inç büyüklüğündeki FHD IPS ekrana sahip.



Wi-Fi 6 desteği ile gelen ürün, termal verimliliğini optimize etmek için 59 adet 0,3 mm kanatlı bir fandan ve bir çift D6 bakır ısı borusundan yararlanıyor. Bununla birlikte yeni Swift’te yer alan hava girişli klavye tasarımı, standart bir klavyeye göre yaklaşık yüzde 8-10 daha fazla ısının dışarı atılmasını sağlarken fanın üst kısmında oturan, eğimli bir düzleme sahip olan stereo halka, hava akışında yüzde 5-10’a varan bir iyileşme sağlıyor.

Acer Swift X (SFX14-41G) EMEA bölgesinde 2021 yaz döneminde 899 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Üç Yeni HDR Monitör

Predator CG437K S: UHD (3840x2160) çözünürlüklü ve NVIDIA G-SYNC uyumlu 42,5 inçlik oyuncu monitörü Predator CG437K S, güncel oyun konsollarını destekleyen bir çift HDMI 2.1 yuvasına sahip ve tek bir kabloyla sunduğu 144 Hz değişken yenileme hızıyla öne çıkıyor. Birçok çevre ekipmanını desteklemesi için tasarlanan USB bağlantı merkezinde bir çift hem USB 2.0 hem de USB 3.0, bunlara ek olarak da bir adet de USB Tip-C (PD30W) yuvası bulunuyor. Ürünün fiyatı 1599 euro.



Predator X38 S: 2300R kavisli UWQHD+ (3840x1600) çözünürlüklü Predator X38 S monitör, yüzde 98 DCI-P3 geniş renk gamı, Delta E<2 dereceli renk doğruluğu ve VESA DisplayHDR600 sertifikasıyla dikkat çekiyor. Parlak sahneler ışıldarken, karanlık olanlarda ise küçük detaylar (ve gölgeler içerisinde saklanan düşmanlar) siyahın tonlarıyla görülüyor. Hız aşırtılmış 175 Hz yenileme hızı ve 0,3 ms griden griye tepki süresi ile birlikte monitörün 37,5 inçlik Agile-Splendor IPS ekranı, ürünün bir başka öne çıkan özelliği... Ürünün fiyatı 2199 euro.

Predator X28: 28 inç UHD (3840x2160) monitör Predator X28, ince bir profile ve dar çerçeveleriyle geliyor. VESA DisplayHDR400 Sertifikalı Agile-Splendor IPS ekranı, NVIDIA G-SYNC ve G-SYNC Esports Modu ile birlikte 1 ms griden griye yanıt süresi ve 155 Hz yenileme hızı (hız aşırtmalı) sunuyor. Monitörde ayrıca NVIDIA Reflex özelliği de bulunuyor. Ürünün fiyatı 1199 euro.

Predator Orion ve Nitro serisi yenilendi

Predator Orion 3000: 11. Nesil Intel Core i7 İşlemci, NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU ve 64 GB’a kadar 3200 Hz DDR4 bellek ile gelen bu bilgisayarın GeForce RTX 3070 GPU’su, NVIDIA’nın 2. nesil RTX mimarisi olan NVIDIA Ampere mimarisi tarafından destekleniyor. Geliştirilmiş Işın İzleme Çekirdekleri ve Tensor Çekirdekleri, yeni akış çoklu işlemcileri ve yüksek hızlı G6 bellek ile güç sağlıyor. Sistemi soğutmak için 92x92 mm özel tasarımlı FrostBlade fan, ürünün optimum seviyelerde çalışacak şekilde soğutulmasını sağlamak için hem yüksek statik basınç hem de hava akışı sağlayan özel patentli kanatlara sahip.



Acer Nitro 50: AMD Ryzen 9 5900 Serisi veya 11. Nesil Intel Core i7 masaüstü işlemcileri ile gelen bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GPU sayesinde içerik oluşturma ve video düzenleme gibi grafik görevleri destekliyor. Her iki Nitro 50 modeli de 64 GB’a kadar çift kanallı 3200 MHz DDR4 bellek, çift 3,5” SATA3 HDD yuvası (en fazla 3 TB x2), M.2 2280 PCIe NVMe SSD yuvaları, 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6, Dragon LAN 1G Ethernet ve USB 3.2 Gen 2 Tip-C ve Tip-A bağlantı noktaları ile geliyor.

Dört yeni Chromebook

Acer, 17 inç'lik Acer Chromebook 317’nin de bulunduğu, farklı şekil ve tasarımlara sahip dört yeni Chromebook serisini tanıttı. Chromebook 317(CB317-1H), çoklu görev desteği sunan güçlü bir cihaz olmasının yanında, ince çerçeveli ekranı ve yukarı dönük hoparlörleriyle öne çıkıyor.

Chromebook Spin 713 ve Acer Chromebook Enterprise Spin, yeni 11. Nesil Intel Core i7 işlemciler, iki adet Thunderbolt 4 yuvası ve bir VertiView 13,5 inç ekran ile geliyor. Acer Chromebook 514 ve Acer Chromebook Enterprise 514, üst modelde 11. Nesil Intel Core işlemcilere kadar destek verirken, 10 saatlik pil ömrü ile dikkat çekiyor. Acer Chromebook 314 ise kompakt bir tasarımda günlük işler için gereken performansı ve 15 saatlik uzun pil ömrü sunuyor.