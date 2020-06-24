Acer, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Predator Helios 700

Kayar HyperDrift klavyeye sahip Predator Helios 700, hız aşırtılabilir 10. Nesil Intel Core i9-10980HK veya i7-10875H işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER veya RTX 2070 SUPER GPU’larla donatıldı. Cihazın termal özellikleri ise Intel Core i9 işlemcili modelde sunulan Predator PowerGem adlı yeni bir termal çözümle önemli ölçüde geliştirildi. Bakıra kıyasla ısıyı dikey olarak 3,83 kat daha iyi ileten PowerGem adlı özel malzeme, cihazın ısıyı daha verimli dağıtmasını sağlıyor. Tüm modellerde ayrıca üç adet bakır ısı borusu, Acer CoolBoost Teknolojisi, buhar bölmesi ve Acer’ın özel olarak ürettiği iki adet 4. Nesil AeroBlade 3D fan bulunuyor.

Diğer yenilikler arasında 2933 Hz bellek (maks. 64 GB), ek bir Thunderbolt 3 girişi (toplamda iki) ve hızın önemli olduğu uygulamalara öncelik tanıyan yeni Killer DoubleShot Pro yer alıyor. Her tuşta ayrı RGB aydınlatmaya ve anti-ghosting özelliğine sahip klavyenin WASD tuşlarına MagTek mekanik anahtarlar eklendi. Yeni bir yarış tuşu seti ise hassas kontrol imkanı sağlıyor. Yarış oyunları için tasarlanan bu tuşlar sahip oldukları 1,5 mm kavis sayesinde oyuncuların daha hassas hareket edebilmesine olanak veriyor.

Predator Helios 300

Yeni 10. Nesil Intel Core H serisi işlemciler, Max-Q Tasarımlı hız aşırtılabilir NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU ve 3 ms tepki süresine sahip 240 Hz 15,6 inç FHD IPS ekranla donatılan Helios 300, ayrıca 32 GB’a kadar 2933 MHz DDR4 bellek barındırıyor ve RAID 0 yapılandırmasıyla çalışan iki adet PCIe NVMe SSD ve 2 TB’a kadar sabit sürücü gibi özellikler de AAA oyunlar ve filmler için gereken hız ve depolama alanını sunuyor.

Acer’ın soğutma teknolojisi cihazın uygun sıcaklıkta çalışmasını sağlıyor. Gürültüyü azaltan ve hava akışını artıran bir adet yeni tasarım 4. Nesil AeroBlade 3D fan ile birlikte toplam iki adet fan içeren cihaz, Acer CoolBoost teknolojisiyle fanları manuel olarak ayarlama olanağı vererek kritik bölgelerin sürekli soğutulmasını sağlıyor. Stratejik noktalara yerleştirilen delikler ise hava giriş çıkışı sağlıyor.

Predator Triton 300

Acer Predator Triton 300; 10. Nesil Intel Core H serisi işlemci, Max-Q Tasarımlı NVIDIA GeForce RTX 2070 modeline kadar GPU seçenekleri ve 240 Hz yenileme hızına sahip ekranla yenilendi. 15,6 inç FHD IPS ekran; 3 ms tepki süresi, 300 nit parlaklık ve %100 sRGB renk alanıyla hem oyun hem de içerik üretimi için ideal olabilir. Üç adede kadar M.2 SSD (bir adet PCIe, iki adet kombo) desteği sunan ürünün termal tasarımında üç ısı borusu bulunuyor. Termal tasarımda ayrıca, çift fanlı soğutma sistemi (bir adet 4. Nesil AeroBlade 3D metal fan içerir), CoolBoost teknolojisi ve stratejik olarak yerleştirilmiş hava giriş ve çıkış delikleri de mevcut. Tüm bu performans, yalnızca 19,9 mm inceliğinde ve 2,1 kg ağırlığında metal kasaya sığıyor.

Nitro 7

19,9 mm inceliğinde ve 2,5 kg ağırlığındaki bu cihaz 10. Nesil Intel Core H serisi işlemcilere ve GeForce RTX 2060 GPU’ya yer verebiliyor. Yüksek hızlı M.2 SSD’ler için üç adede kadar yuvaya, RAID 0 yapılandırmasıyla 1 TB depolama alanına, 32 GB’a kadar DDR4 2933 belleğe, Killer Ethernet E2600 ve Intel Wi-Fi 6 bağlantı seçeneklerine kadar uzanan özellikler sayesinde oyun yükleme ve tepki süreleri hızlanıyor.

Nitro 7’nin termal tasarımı çift fan, dört adet hava çıkışı ve Acer CoolBoost teknolojisinden oluşuyor. NitroSense özelliği ise otomatik moda kıyasla fan hızını %10, CPU/GPU soğutmasını ise %9 artırıyor. Tüm bu performans, 144 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip 15,6 inç yansımasız FHD IPS ekran ile bulanık olmayan net ve akıcı görüntülere dönüşüyor.

Fiyatlar

Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı; ekim ayında Kuzey Amerika’da 2.399,99 dolar; eylül ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2.699 euro ve ağustos ayında Çin’de 44.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



Predator Helios 300 oyuncu dizüstü bilgisayarı; temmuz ayında Kuzey Amerika’da 1.199,99 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.299 euro; haziran ayında Çin’de 8.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Triton 300 oyuncu dizüstü bilgisayarı, eylül ayında Kuzey Amerika’da 1.299,99 dolar ve Temmuz ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.399 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Nitro 7 oyuncu dizüstü bilgisayarı, ekim ayında Kuzey Amerika’da 999,99 dolar ve temmuz ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.299 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



