Acer, Stereoskopik 3D desteği sunacak

Acer ayrıca, projelerini SpatialLabs ile sunmak isteyen Unreal Engine geliştiricileri için SpatialLabs Geliştirici Programını da duyurdu. Programa katılanlara, yeni deneyimin ilk sonucu olan bir ConceptD SpatialLabs prototip dizüstü bilgisayar verilecek.

SpatialLabs deneyimi, bir göz takibi çözümü, bir stereoskopik 3D ekran ve gerçek zamanlı render teknolojilerinin kombinasyonlarıyla ortaya çıkarıldı. Göz takibi çözümü, cihazın üst kısmında yer alan ve kullanıcının kafa ve göz hareketleri ile konumlarını takip eden bir stereo kamera setinden oluşuyor. Geliştirici programına katılacak olanlara verilecek olan ConceptD SpatialLabs prototip dizüstü bilgisayarının ekranı, üstüne yerleştirilen likit kristal çift dışbükey mercek ile bir UHD 2D panelin birleşimi sayesinde, 2D ve stereoskopik 3D modları arasında geçiş yapabilmeyi sağlayan bir modüle dönüşüyor.

Bu kombinasyon, grafik işleme teknolojisinin izleyicinin her bir gözünde farklı bir görüntü göstermesine olanak tanıyarak, stereoskopik 3D efekti yaratmasını ve içeriğin ekranın önündeymiş gibi görünmesini sağlıyor. Gerçek zamanlı render teknolojileri, içerik üreticilerin SpatialLabs Experience Center’daki uygulamaları kullandıklarında 3D modellerle etkileşime girebilmelerini, gerçek zamanlı olarak üretimlerini inceleyebilmelerini, tasarım akışını geliştirmelerini ve tümü stereoskopik 3D olarak, etkileşimli ve kapsayıcı projeler sunabilmelerini sağlıyor.

Bu teknoloji kombinasyonu, 3D içerikle çalışan içerik üreticiler için önemli. Tasarımcılar genellikle, 3D bir objenin ya da sahnenin derinliği hakkında kısıtlı bilgi sunabilen 2D ekranlarda çalışıyorlar. SpatialLabs, yaratıcı profesyonellere çalışmaların gerçekte nasıl görüneceğini görebilme yetisi kazandırıyor.

Sanatçıların normalde farklı açılardan çok sayıda eskiz hazırlayarak, karakterlerinin orantılarının doğru olduğunu görmeleri gerekir. Bilgisayarların tasarım sürecine dahil oluşu bu süreci iyileştirse de 3D oranları 2D bir ekranda değerlendirmek halen zor ve süreç tamamen kişiye bağlı ilerliyor. SpatialLabs Model Viewer, tasarımcılara sezgisel 360 derecelik perspektif sayesinde modellerin döndürülebildiği, yerlerinin değiştirilebildiği ve hatta ekrandan dışarı doğru sürüklenip bırakılabildiği, tüm açıların çalışmaya dahil edilebildiği ek bir boyut sunarak, bu kısıtlamayı ortadan kaldırıyor. Bir modele, tek bir açıdan bakıldığında bile stereoskopik 3D temsilini göstererek 2D versiyonuna göre daha fazla bilgi sunulabiliyor.

İçeriklerin stereoskopik 3D olarak 1:1 oranında görülebilmesi, problem bulma sürecini hızlandırırken, 3D tasarımın orijinal konsept tasarımla uyumlu olması da garanti altına alınıyor. Örneğin, ürün tasarımcıları SpatialLabs Model Viewer kullanarak, bir ürünün prototipinin oluşturulması için ek zaman ve kaynak ayırmadan da onun neye benzeyeceğini görebiliyorlar. Ayrıca, bir modelin HDRI arka planını değiştirebilme gibi işlevler, içeriklerin daha doğal ve gerçekçi bir ortamda sunulmasını sağlıyor. Bu da bir projenin tüm aşamalarında yöneticilerin ve ekip üyelerinin daha net geribildirimler yapabilmesini, müşterilerin ise görselleştirme sayesinde ürünleri daha kolay hayal ederek, beklentilerini karşılayacak ürünlerden emin olabilmelerini sağlıyor.

ConceptD SpatialLabs prototip dizüstü bilgisayarın ekranı varsayılan olarak 2D’ye ayarlı oluşu sayesinde cihazın normal bir dizüstü bilgisayar modunda kullanılmasını sağlıyor. SpatialLabs Experience Center’daki uygulamaların çalıştırılmasıyla, stereoskopik 3D modu otomatik olarak etkinleştiriliyor.

SpatialLabs Experience Center, teknolojinin kullanımı üzerine bir rehber, uygulamalar için çeşitli kısayollar, uygulama ve eklentiler için kurulumları içeren bir başlatıcı görevi görüyor.