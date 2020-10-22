Acer oyunculara yönelik yeni monitörlerini tanıttı

Yeni Predator XB3 serisi, yüksek yenileme hızına ve VESA DisplayHDR sertifikasına sahip FHD (1920x1080) veya QHD (2560 x 1440) monitörlerden oluşuyor. Bu temel özellikleri paylaşan modeller, ardından farklı kriterlere ayrılıyor. XB273U NV modeli Eyesafe sertifikasıyla geliyor. XB253Q GW 280 Hz yenileme hızına (hız aşırtılabilir) ve 0,5 ms (griden griye) tepki süresine sahip. XB323U GX ise %99 Adobe RGB kapsama oranıyla öne çıkıyor.

Predator XB273U NV

XB3 VisionCare serisinin bir parçası olan Predator XB273U NV; LightSense, Adaptive Light, ColorSense ve ProxiSense gibi teknolojileri içeren Acer VisionCare 4.0 desteği ile geliyor ve ortam ışığını ölçerek monitörün parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.

Monitörün 27 inç QHD (2560 x 1440) Agile-Splendor IPS ekranı, 1 ms hızlı tepki süresine ve hız aşırtma ile 170 Hz’e ulaşan yenileme hızına sahip. DCI-P3 renk gamının %95’ini kapsayan monitör, Delta E < 1 oranıyla görüntüler oluşturuyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikalı XB273U NV, gerçek 8-bit görüntü sunmasının yanı sıra, ekrandaki görüntüye göre parlaklığı ayarlayarak karanlık bölgelerin daha koyu olmasını sağlıyor.



Predator XB253Q GW

Predator XB253Q GW’nin NVIDIA G-SYNC uyumlu özellikli 24,5 inç FHD (1920x1080) IPS paneli, 280 Hz yenileme hızına (hız aşırtılabilir) ulaşabiliyor. 0,5 ms’ye (griden griye) kadar tepki süresisunan model, dokuz farklı özel efekte sahip entegre RGB LightSense özelliği ile geliyor.

Predator XB323U GX

NVIDIA G-SYNC uyumlu Predator XB323U GX, 32 inç QHD (2560x1440) paneli, 270 Hz yenileme hızı (hız aşırtılabilir) ve 0,5 ms’ye (griden griye) kadar tepki süresi sunuyor. %99 Adobe RGB kapsama oranı ile gelen XB323U GX, VESA DisplayHDR 600 sertifikasına da sahip. Bu sertifika, monitörün 8-bit görüntü işleme ve yerel parlaklık azaltma özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor.

Predator X34 GS

34 inç kavisli UWQHD (3440 x 1440) ekran ile gelen ve Agile-Splendor IPS panel izleme açısı sunan ürün, NVIDIA G-SYNC uyumlu teknolojisiyle 180 Hz’e kadar (hız aşırtılabilir) yenileme hızı ve yüksek hızlı 0,5 ms (griden griye) tepki süresi sunuyor.

Nitro Serisi Monitörler

İki yeni 27 inç Nitro serisi modeli Acer Nitro XV272U KV ve Nitro XV272 LV, Eyesafe sertifikasına sahip. Acer Nitro XV272U KV, Delta E < 1 değeri %95 DCI-P3 kapsama oranıyla QHD (2560x1440) çözünürlük sunuyor. 170 Hz’e ulaşan (hız aşırtmayla) yenileme hızı ve 1 ms (griden griye) tepki süresiyle dikkat çeken ürünün Agile-Splendor IPS paneli bulunuyor.



