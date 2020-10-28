Acer, oyuncu dizüstü bilgisayarlar kategorisinde ne durumda?

Tüm dünyayı etkileyen salgın, neredeyse tüm sektörlerde üretimin belirli bir süre durmasına, tedarik zincirindeki hareketlerin aksamasına ve teknolojinin de dahil olduğu alanlarda, ürün akışının durma noktasına gelmesine sebep oldu. Normalleşme ile süreçleri yeniden işlerlik kazanan şirketler, pandemi gibi kriz durumlarına hazırlıklarını artırmak için önlemler alıyor.



Bu kapsamda Canalys’in, PC Market Pulse adını taşıyan, 2020 yılının 3. çeyreğinde masaüstü ve dizüstü bilgisayar ile iş istasyonlarını kapsayan pazar verilerini ortaya koyan araştırması ilginç sonuçları ortaya koydu. Çalışmaya göre, 2019 yılı 3. çeyrekte 4 milyon 902 bin bilgisayar satan Acer, 2020’nin aynı döneminde bu sayıyı 5 milyon 638 bine çıkartarak yüzde 15 büyüdü.



Şirket, kısa bir süre önce düzenlediği next@acer adlı etkinlik ile de 20’den fazla yeni ürününü görücüye çıkarmıştı.



