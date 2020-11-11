Acer Nitro VG2 serisi monitörler tanıtıldı

Acer yeni ürünlerini tanıttı. Nitro VG2 serisi ürünler, Full HD çözünürlüklü IPS panelleri ile tepki süresini LCD overdrive özelliği ile yerelde 1 ms’den minimum 0,1 ms seviyesine çekiyor.

NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync uyumlu modeller, 240 Hz’ye ulaşan yenileme hızları ile görüntü kırılması, takılma, bozulma ve titremeyi önlerken, yenileme hızı (VRR) ile senkronizasyon sağlanıyor.

VESA Sertifikalı DisplayHDR 400 destekli seri, gelişmiş renk doğruluğu, kontrast, parlaklık, bit derinliği ve yükselme süresiyle HDR özelliğini endüstri standardı bir seviyede sunuyor.

Ekranları -5 ile 20 derecelik açılar arasında eğilerek uygun izleme noktasını bulabilmeyi sağlayan Acer Nitro VG2 serisi monitörlerde, ayar yapmak için oyuna ara vermeye gerek yok. Oyuncular, Display Widget adlı özel yazılımı sayesinde, monitörün ayarlarını düğmelere gerek olmadan, bilgisayarı kullanırken yapabiliyorlar.

Acer BlueLightShield ve Flickerless teknolojileri, gözler için zararlı olabilecek mavi ışıkları engelliyor ve görüntüdeki titreşimleri azaltıyor. Monitör parlamasını önleyen Acer ComfyView ve Low Dimming teknolojileri ise göz yorgunluğunu azaltıyor.

Acer Nitro VG242YP, 1.720 TL’den; Acer Nitro VG252QP 2.279 TL’den; Acer Nitro VG272P 2.069 TL’den ve Acer Nitro VG272X ise 2.822 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.



