Acer Nitro QG1 serisi ortaya çıktı

Visual Response Boost teknolojisi ile 1 ms tepki süresine sahip olan Nitro QG1 Serisi, AMD Radeon FreeSync teknolojisini kullanıyor. Bu sayede bilgisayarların kare hızını monitörlerin 75 Hz yenileme hızıyla senkronize oluyor.

Nitro QG1 oyun monitörleri, 27 inçe kadar VA (dikey hizalama) ekranla yüksek kalitede karşıtlık ve görüntü derinliği sağlarken, ZeroFrame tasarımı ile beraber daha ince çerçevelere sahip. 178 dereceye varan izleme açısı, farklı pozisyonlarda gölgelendirme ve karşıtlık sağlıyor.

Acer tarafından geliştirilen BlueLightShield ve Flickerless teknolojileri, gözlerin yorulmasını engelliyor. ComfyView ve Low Dimming teknolojileri ise monitör parlamasının önüne geçiyor. Nitro QG1 Serisi Monitörler, -5° ila 25° eğilebilme özelliğine de sahip.

Dahili Display Widget özelliği, monitör üzerindeki tuşlarla uğraşmak durumunda kalmadan görüntü ayarlarını yapabilmenizi sağlıyor. Game Mode ise içeriğe göre görüntüleri optimize eden önceden ayarlanmış sekiz adet ekran moduna kısayol tuşu veya Ekran Menüsü içindeki ayar menüsünden erişilmesini mümkün hale getiriyor. Ayrıca tüm uygulamalar, otomatik olarak tercih edilen modda çalışacak şekilde özelleştirilebiliyor.