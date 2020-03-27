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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlattı

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ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlattı
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ABD'de geçen yıl kurulan Uzay Kuvvetleri, haberleşme uyduları taşıyan ilk roketini uzaya gönderdi.

ABD Uzay Kuvvetleri'nin Twitter hesabından, haberleşme uydularını taşıyan roketin, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'den fırlatıldığı belirtildi.

California'daki Uzay ve Füze Sistemleri Merkezi Şefi General John F. Thompson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ABD Uzay Kuvvetlerinin Atlas V roketinin, 6 bin 168 kilogramlık uydularla uzaya gönderildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı geçen yıl aralık ayında resmen kurulmuştu.

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