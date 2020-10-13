Aatrox Counter (Ct) - Aatrox Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

League of Legends rekabete dayalı olan strateji oyunlarının heyecanını rol yapma ögeleri ile buluşturan bir çevrim içi oyunudur. Kendine özgü tasarımları ve şampiyonları ile oynanan bu oyunun şampiyonlarından birisi de Aatrox'dur.

Aatrox Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Aatrox Runeterra'yı Hiçlik'e karşı savunduğu esnada onurlandırılmıştır. Runeterra için Aatrox ve kardeşleri daha büyük tehlike olmuştur. En sonunda ölümlerin kurnaz büyülerine yenilmiş ve uzun yıl hapis cezası almış Aatrox, hapsedildiği kılıcı kullananları ele geçirerek bedenleri değiştirir ve özgürlüğü bulan ilk kişi olur.

Aatrox'un güçlü ve zayıf olmak üzere farklı rakipleri bulunur. Güçlü rakipleri şunlardır:

- Jax

- Teemo

- Pantheon

- Fiora

- Riven

- Renekton

Aatrox Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Bunlar dışında Aatrox'un zayıfdf rakipleri ise şunlardan oluşur:

- Darius

- Yasuo

- Zed

- Katarina

- Akali

- Ryze

Aatrox Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Aatrox çalıntı bedeni ile birlikte Runeterra'yı önceki formunun acımaz yaklaşımı ile gezmekte, kıyamet ile beraber uzun süreli bir intikamın peşindedir. LoL karakteri olan Aatrox'un yetenekleri ise şunlardır:

- Hedef üzerindeki iyileştirmeleri ve kalkanları azaltan Aatrox bir sonraki olan saldırında hasar verir.

- Aatrox büyük kılıcı yere çarpar ve böylece fiziksel hasarlar verir. Ayrıca kılıcını her birini farklı etki alanı ile üç kez savurma yeteneğine sahiptir.

- Yere vurarak ilk düşmana isabet edip hasar veren Aatrox hücum ederek saldırı gücünü azaltır.

- Aatrox şeytanı formunu ortaya çıkarır. Böylece saldırı ve hareket gücünü kazanır. Aatrox ölümcül bir hasar aldığı zaman ölmek yerine yeniden doğar ve en iyi şekilde sağlığının belli bir yüzdesi kadar iyileşmektedir.