Aatrox Counter (Ct) - Aatrox Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları
Son yıllarda bilgisayar oyunlara ilgi artmaya başlamıştır. League of Legends oyunu ise bunlardan birisidir. League Legends oyununda bulunan Aatrox karakteri pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle ve karakterleri ile birlikte rakipleri de son dönemde en çok araştırılan konulardan birisi olmuştur. Peki Aatrox Counter güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları nelerdir? Sizlere bu konuda merak edilenleri derledik.
League of Legends rekabete dayalı olan strateji oyunlarının heyecanını rol yapma ögeleri ile buluşturan bir çevrim içi oyunudur. Kendine özgü tasarımları ve şampiyonları ile oynanan bu oyunun şampiyonlarından birisi de Aatrox'dur.
Aatrox Counter Karşı Güçlü Rakipleri
Aatrox Runeterra'yı Hiçlik'e karşı savunduğu esnada onurlandırılmıştır. Runeterra için Aatrox ve kardeşleri daha büyük tehlike olmuştur. En sonunda ölümlerin kurnaz büyülerine yenilmiş ve uzun yıl hapis cezası almış Aatrox, hapsedildiği kılıcı kullananları ele geçirerek bedenleri değiştirir ve özgürlüğü bulan ilk kişi olur.
Aatrox'un güçlü ve zayıf olmak üzere farklı rakipleri bulunur. Güçlü rakipleri şunlardır:
- Jax
- Teemo
- Pantheon
- Fiora
- Riven
- Renekton
Aatrox Counter Karşı Zayıf Rakipleri
Bunlar dışında Aatrox'un zayıfdf rakipleri ise şunlardan oluşur:
- Darius
- Yasuo
- Zed
- Katarina
- Akali
- Ryze
Aatrox Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
Aatrox çalıntı bedeni ile birlikte Runeterra'yı önceki formunun acımaz yaklaşımı ile gezmekte, kıyamet ile beraber uzun süreli bir intikamın peşindedir. LoL karakteri olan Aatrox'un yetenekleri ise şunlardır:
- Hedef üzerindeki iyileştirmeleri ve kalkanları azaltan Aatrox bir sonraki olan saldırında hasar verir.
- Aatrox büyük kılıcı yere çarpar ve böylece fiziksel hasarlar verir. Ayrıca kılıcını her birini farklı etki alanı ile üç kez savurma yeteneğine sahiptir.
- Yere vurarak ilk düşmana isabet edip hasar veren Aatrox hücum ederek saldırı gücünü azaltır.
- Aatrox şeytanı formunu ortaya çıkarır. Böylece saldırı ve hareket gücünü kazanır. Aatrox ölümcül bir hasar aldığı zaman ölmek yerine yeniden doğar ve en iyi şekilde sağlığının belli bir yüzdesi kadar iyileşmektedir.
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