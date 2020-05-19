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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

90 yaşındaki dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu rekor kırdı

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90 yaşındaki dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu rekor kırdı
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Japonya’da yaşayan 90 yaşındaki Hamako Mori, 39 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynayan en yaşlı bilgisayar oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Japonya 39 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynayan en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Hamako Mori'yi konuşuyor. Japonya’da, ‘Gamer Grandma’ (Oyuncu Babaanne) olarak son derece popüler olan Mori’nin 2015 yılında oluşturduğu YouTube hesabında 250 bin abonesi bulunuyor.

Yaklaşık 39 yıldır ara vermeden oyun oynadığını söyleyen 90 yaşındaki Mori, yayınladığı videolarda oyun oynamanın yanında ürünlerin kutu açılışlarını ve incelemelerini de yapıyor.

Favori oyununun ‘Grand Theft Auto’ serisi olduğunu ifade eden Mori, “Bu kadar uzun yıldır yaşadıktan sonra oyun oynamanın doğru seçim olduğunu daha iyi anlıyorum. Hayatımdan gerçekten zevk alıyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Babaanne Mori, dünyanın en yaşlı oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Oyun oynamaya başlama nedenine ilişkin açıklama yapan Mori, “Çok eğlenceli gözüküyordu. Sadece çocuklar oyun oynasaydı adil olmazdı diye düşündüm” dedi.

Mori ayrıca, sadece gençlerin değil yaşlıların da çeşitli platformlarda oyun oynayabileceğini vurguladı. İlk satın aldığı oyunun Japonya'da 30 Temmuz 1981 yılında piyasaya çıkan Cassette Vision olduğunu anlatan 90 yaşındaki büyükanne, sabaha karşı 02.00'ye kadar uyanık kalıp oyun oynadığını itiraf ediyor.

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