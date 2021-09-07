9 ayda 100 bin aboneyi aştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un müşterilerinin süpermarket alışverişi ihtiyacını karşılamak amacıyla 9 ay önce hayata geçirdiği online Süpermarket Yanımda servisi hızla büyüyor.

Türkiye’nin önde gelen online market servislerinden istegelsin iş birliğiyle sunulan Süpermarket Yanımda, bu süreçte 100 bini aşkın müşteriye ulaşırken, platformda 2 milyona yakın ürün satıldı.

Süpermarkette en çok tercih edilen kategoriler meyve-sebze ve atıştırmalık olurken, en sevilen ürünler domates, yağ ve soda oldu. En çok sipariş verilen ilçeler ise İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Çankaya ve İzmir’de Karşıyaka olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları kaydetti:

“Bu servisle, telekom pazarında online süpermarket alışverişini gerçekleştiren ilk şirket olduk. 9 ayda 100 bini aşkın müşterimiz, 2 milyona yakın ürün satın aldı. Amacımız, müşterilerimiz için en iyi dijital deneyimi sunarken, e-ticaret pazarının büyümesine de katkı sağlamak.”