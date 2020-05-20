6G çalışmalarına Türkiye’den önemli katkı

Kablosuz haberleşme ve özellikle hücresel sistemlerde dünyanın önde gelen ülkelerinden Finlandiya'nın Academy of Finland kurumunun öncülüğünde kurulan ve önemli birçok üniversiteyle endüstri ortaklarını bünyesinde bulunduran 6G Flagship adlı ekosistem, şimdiden 2030'lara doğru kullanacağımız 6G teknolojilerinin araştırma çalışmalarına başladı. 6G çalışmalarıyla ilgili 2019 Eylül ayında dünyanın ilk 6G White Paper'ını yayınlayan 6G Flagship konsorsiyumunun 2020 Mart ayında düzenlediği 6G Zirvesi’ne, Kadir Has Üniversitesi (KHÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdal Panayıcı, Doç. Dr. Serhat Erküçük ve Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadi, görünür ışıkla haberleşme ve makineler arası haberleşme konularına yönelik 6G bildirileriyle katılım gösterdiler.

6G Flagship bünyesinde kurulan, dünyanın birçok önemli üniversitesinden ve teknoloji şirketinden araştırmacıların dahil edildiği 6G Expert Groups’a da başarılı çalışmalarıyla kabul edilen Prof. Dr. Panayırcı, Doç. Dr. Erküçük ve Dr. Öğr. Üyesi Şadi, 6G alanında 12 farklı özel araştırma konusuna odaklı ilk white paperların yayınlanmasına ve dünyayla paylaşımına da önemli katkılarda bulundular. Türkiye’den bu çalışmalara katılan ilk araştırmacılar olarak büyük bir başarıya imza atan ekip, 6G vizyonuna çalışmalarıyla yön verecek dünyanın saygın 350 araştırmacısı arasında yer aldı.

Prof. Dr. Panayırcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“2030’a doğru kullanmaya başlayacağımız 6G teknolojilerine dönük araştırmaların vizyonunu belirlemekte önemli bir etki yaratacak bu çalışmalara dahil olmaktan büyük mutluluk duyduk. Doç. Dr. Serhat Erküçük ve Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadi ile birlikte bu gruplara Türkiye'den dahil olan tek araştırma ekibiydik ve çalışmalara önemli katkılar sağladık. Hazırlanma süreçlerine katkı sağladığımız white paperlar, University of Oulu tarafından Haziran ayında resmi olarak yayınlanacak ve tüm araştırmacılar için önemli bir vizyon belgesi niteliği taşıyacak. Bizler de bu süreçte, araştırmalarımızı aynı başarıyla sürdürmeyi ve 6G araştırmalarında öncü bir rol almayı hedefliyoruz.”