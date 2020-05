50 bin TL ödüllü PUBG DUO Turnuvası’na geri sayım başladı

50 bin TL’lik ödül havuzuyla dikkat çeken ve 20 Mayıs 2020 tarihinde start alacak olan PUBG DUO Turnuvası için ilk hafta kayıtları 12 Mayıs’ta başlıyor. Başvuru sürecinin bir hafta boyunca devam edeceği ve her hafta yenileneceği turnuvaya incehesap.com/pubg-turnuvasi/ sayfasından kayıt yaptırmak mümkün.

İncehesap.com’un organizasyonu ve AMD, AOC, ASUS, Corsair, GamePower, JamesDonkey, SteelSeries, T-Force, XFX, ZOTAC ve ZYXEL’den oluşan global markaların sponsorluğuyla gerçekleşecek olan turnuvada, dünyanın önde gelen oyuncularından oluşan toplam 384 takım mücadele edecek. İki kişilik takımların yarışacağı PUBG DUO Turnuvası, Haziran ayının ortasında görkemli bir finalle son bulacak.

Takımların bilgisayar üzerinden Steam aracılığı ile katılacağı turnuvada mücadele etmeye hak kazananlar, belirlenen sıralamaya göre yarışacaklar. İlk üç hafta boyunca her hafta grup maçları yapılacak ve ön elemeler gerçekleşecek. Büyük finale kadar her hafta finalden sonra yeniden kayıt dönemi açılacak ve oyuncuların kaydolması sağlanacak. Finale kalan takımlar ise dördüncü haftada büyük ödül için rakiplerinin karşısına çıkacak. Haftada 128 takımın mücadele edeceği turnuvada katılımcılar Erangel, Sanhok, Miramar haritalarında rakiplerini alt etmeye çalışacaklar. Güneşli harita seçeneği ile rekabet edecek takımlar A – B ve C – D grupları olarak mücadele ettikten sonra haftanın sonunda galibiyet alarak finale yükselecekler. Katılımcılar istedikleri platform üzerinden kendi maçlarını “İncehesap PUBG DUO Turnuvası” başlığı ile canlı yayına açabilecekler.

Heyecanlı final canlı yayında

İncehesap PUBG DUO Turnuvası’nın 14 Haziran tarihinde düzenlenecek olan final mücadelesi ise YouTuber Yavuz Selim’in sunumuyla İncehesap Twitch ve Nimo TV hesapları üzerinden canlı yayınla izleyicilerle buluşacak. Grup maçları ise Youtuber Doch'un katılımı ile Nimo TV’de gösterilecek. Böylece oyuncuları desteklemek isteyenler ve oyun meraklıları yayının bir parçası olarak final heyecanına an be an ortak olabilecek.