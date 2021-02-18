3DEXPERIENCE World 2021’de neler tanıtıldı?

Dassault Systèmes etkinlikte tasarım, iş birliği, paylaşım ve uzmanlıkta yeni ufuklar açacak iki yeni ürünü yakında kullanıcıların hizmetine sunacağını duyurdu: Maker’lar için ‘’3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers’’ ve Öğrenciler için ‘’3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students’’. Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE World 2021 sanal etkinliğinde görücüye çıkarılan bu ürünler, maker’lara ve öğrencilere tasarım, mühendislik ve inovasyon iş birliğinde dünyanın en güçlü dijital ortamına bulut tabanlı erişim sunacak.

Maker’lar için 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS; maker’ları, mentorları ve fikirleri bir araya getirerek yaratmaya, bağlantı kurmaya ve iş birliği yapmaya uygun bir ortam sağlıyor. Dijital meraklıları, 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional, 3D Creator ve 3D Sculptor uygulamaları ile inovasyon yapabiliyor ve kişisel projelerini, Dassault Systèmes’in bir araya getirdiği maker’lar, influencer’lar ve yenilikçilerden oluşan global Maker Topluluğu Madein3D ile destek ve ilham amaçlı olarak paylaşabiliyor.

Öğrenciler için 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS ise, öğrencilerin bugün sektörde hayli rağbet gören mühendislik, iş birliği, proje yönetimi ve veri istihbarat becerilerini geliştirerek onları rekabetçi iş piyasasına istihdam edilebilirlik yönünden hazırlıyor. Her yerde kullanabilen bu üründe 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Student, 3D Designer Student ve Collaborative Business & Industry Innovator uygulamaları, 3DEXPERIENCE platformundaki meslektaş ve uzmanların bulunduğu global çevrimiçi topluluğuna erişim imkanı ve sektörde geçerli olan iki sertifika programı bir arada sunuluyor.

Dassault Systèmes, Öğrenciler için 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS lansmanını desteklemek amacıyla 3DEXPERIENCE World 2021 etkinliği boyunca ilk kez Global Sanal Kariyer Fuarı (World Wide Virtual Career Fair) de düzenliyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’daki üniversite öğrencileri, Dassault Systèmes’in global yetenek kazanım ekibi ve SOLIDWORKS müşterileri ile bire bir tanışma ve bağlantı kurma fırsatları elde edebiliyorlar.

Dassault Systèmes SOLIDWORKS CEO’su Gian Paolo Bassi konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde aktardı: “Ürünlerden platforma, bağlantılardan ilişkilere… 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, öğrencilerin ve maker’ların öğrenme, iş birliği kurma ve inovasyon yapma şekillerini dönüştürüyor. Öğrenciler, sektörde talep gören becerileri geliştirmek ve işyerinde başarıyla yükselmek için gereken doğru araçları erkenden kullanabiliyorlar. Maker’lar, üretme tutkularını paylaşan, uzmanlığı ve iş birliği arzusu ile yardıma hazır olan bir topluluğa katılabiliyorlar. Her iki grup da ezber bozan deneyimleri mükemmel bir şekilde inşa etmek için gereken bilgiyi ve uzmanlığı ediniyorlar. Klasik SOLIDWORKS masaüstü yazılımımızın 3DEXPERIENCE platformuna bağlı ve bu platform tarafından yönetilen bu versiyonu, karşımıza devrim niteliğinde bir ürün çıkarıyor.”

Öğrenciler için 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Mayıs 2021’de, Maker’lar için 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS ise 2021’in ikinci yarısında 3DEXPERIENCE platformu üzerindeki basit bir çevrim içi satın alma deneyimi ile kullanıma sunulacak.