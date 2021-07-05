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Teknoloji
Haber Giriş: 05.07.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

24 saat sürecek bisiklet yarışı başlıyor

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24 saat sürecek bisiklet yarışı başlıyor

İstanbul 24 Saat Boostrace bisiklet yarışının isim ve ana sponsoru Türk Telekom oldu. 24 saat sürecek bisiklet yarışı heyecanı, 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde yaşanacak.

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace; 2, 4 veya 6 kişilik takımların değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecekleri bir yarış olacak. Her takımdan aynı anda sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken kalma sürelerini her takım kendi belirleyecek.

Derecelendirme ise kat edilen mesafeye göre belirlenecek. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için Pit alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edilecek. Yarışma esnasında ayrıca Tivibu tarafından canlı yayın ve öncesi haftalarda program içerikleri yayınlanacak. 

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace yarışması için istanbul24h.com adresine girilerek kaydolunabiliyor. 

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