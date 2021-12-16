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2022'de oyun sektörüne damga vuracak trendler

#Casper#Oyun#Excalibur
2022de oyun sektörüne damga vuracak trendler

Oyun endüstrisi ve ekosisteminin değişimi son sürat devam ediyor. Her geçen gün değişen ve gelişen gaming teknolojileri de oyunseverlere en üst seviyede deneyimi yaşatıyor.

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Çocuklardan yetişkinlere herkesin ilgisini çeken oyun dünyası, çeşitli yenilikler ve gelişmelerle büyümeye devam ediyor. Öyle ki yayınlanan bir pazar araştırmasına göre oyun endüstrisinin 2026’ya kadar 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme konsol, PC veya mobil platform fark etmeksizin oyun sektörünü etkileyen dinamik teknolojik trendlerden kaynaklanıyor. Bu trendlere ve oyun dünyasındaki gerçekleşecek gelişmelere ise Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur ışık tutuyor. 

Daha fazla güç, daha fazla performans talep edilecek. Oyun dünyasının ilerlemesi yüksek çözünürlüğe sahip ekran kartları ve güçlü işlemcilerle doğru orantılı. Yaratılan oyunları oynatabilecek teknolojik gelişmelere sahip oyun bilgisayarları ise burada çok önemli. Bir önceki yılın teknolojisine doyan oyunseverlerin de buradaki en önemli talebinin 2022’de de daha üstün teknolojiye sahip bilgisayarlar olacağı tahmin ediliyor. 

2. Gaming aksesuarlarına olan ihtiyaç artacak. Oyunculara vazgeçilmez deneyimler yaşatan gaming aksesuarlarının önemi artıyor. Sorunsuz bir oyun deneyimi yaşamak isteyen oyunseverlerin yüksek performans alabilecekleri özel olarak tasarlanmış kulaklıklar, mikrofonlar veya monitörler gibi gaming aksesuarlarına olan ihtiyacı gelecek yıl daha da ön planda olacak. Oyun sektörünün 2022’de büyümeye devam etmesiyle özellikle oyuncu aksesuarlarının satışlarının da aynı oranda artması bekleniyor. 

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Devam oyunları artacak. Bir zamanların en popüler oyunlarının günümüz teknolojisine uyarlanmış yeni versiyonlarının oyun tutkunlarının ilgisini ne kadar çok çektiğini fark eden sektör, birçok eski oyuna yeni versiyonlar çıkarmaya başladı. Devam oyunlarını büyük bir heyecanla bekleyen oyunseverler, oyunları çıktığı gibi satın aldı ve en hızlı şekilde bitirdi. Taleplerin artmasıyla daha fazla devam oyununun 2022 ve sonrasında piyasaya sürüleceği ve sektörde çok ses getireceği öngörülüyor. 

Kripto paralar oyun dünyasında daha çok kullanılacak. Kripto paralar günümüzün en moda kavramlarından biri ve her geçen gün büyümeye devam eden bir alan. Bu sanal paralar tabii ki oyun sektörüne de giriş yaptı ve artık oyunlardaki sanal ürünleri satın almak için bu paralar kullanılabiliyor. Gerçek para kullanımının azalmaya başlandığı oyun endüstrisinde önümüzdeki yıllarda satış işlemlerinin çoğunun kripto paralar üzerinden yapılması bekleniyor. 

VR ve oyun bir bütün olacak. Sanal gerçeklik veya kısaca VR, son yılların en trend gelişmelerinden biri. Nesnelerin, sahnelerin ve diğer her şeyin gerçek gibi göründüğü, bilgisayar tarafından oluşturulan sanal ortamlarda oyun oynamanın zevkine varan oyunseverler, VR oyunları tekrar tekrar bitirirken en sürükleyici oyun deneyimini yaşadıklarını belirttiler. 2022’de artan taleple sektöre daha fazla VR tabanlı oyunun çıkacağı ve teknolojik cihazlarında bu evrene göre şekilleneceği öngörülüyor. 

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E-spor daha da popüler olacak. E-sporun son senelerdeki yükselişinin oyuncuların bu çok oyunculu platformlardaki sosyal etkileşiminden kaynaklandığı söylenebilir. Oyun endüstrisinin bakış açısını tamamen değiştiren e-spor endüstrisinin 2022’de büyük bir artış göstermesi bekleniyor ve oyunseverler şimdiden yeni senede yapılacak yenilikleri mercek altına almış durumda.

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