2020 yılına damga vuran en iyi oyunlar

The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2



19 Haziran'da Sony PS4 platformu için satışa sunulan The Last of Us Part 2, kısa sürede oyuncuların ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Grafikleri, hikayesi ve pek çok özelliğiyle çeşitli ödüller de kazanan oyun, dünyayı saran bir salgının ardından insanlığın geldiği son hali gözler önüne seriyor. Joel ve Ellie ile başlayan oyunun hikayesi büyük sürprizlerle devam ediyor.



Doom Eternal



Bu yıla damga vuran oyunlardan biri de Doom serisinin yeni halkası Doom Eternal oldu. Yüksek tempolu birinci şahış nişancı çatışmalarına yeni bir soluk getiren DOOM Eternal'da cehennem orduları dünyayı istila ediyor. Bu tek oyunculu macerada Slayer olarak boyutlararası iblis avına çıkıp insanlığı kurtarmanız gerekiyor.



Assassin's Creed Valhalla



Assassin's Creed Valhalla'da şanlı bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oynuyorsunuz. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yapıp yerleşimlerinizi genişletiyor ve egemenliğinizi pekiştiriyorsunuz. Assassin's Creed serisini başından beri takip ediyorsanız bu oyunu da kesinlikle kaçırmamalısınız.



Half-Life: Alyx

Half-Life serisine uzun zamandır yeni bir oyun bekleniyor. Bu yıl ise yeni oyun duyuruldu. Ancak Half-Life Alyx'in tamamen sanal gerçek oyunu olduğunu belirtelim. Yani oyunu oynamak için Valve Index, Oculus Rift ya da HTC Vive gibi sanal gerçeklik gözlüklerinden birisine ihtiyacınız var. Half-Life: Alyx içerisinde birçok dinamiği barındıran bir oyun. Valve, sanal gerçeklik gözlüğüne vurgu yapabilmek için birçok özelliği ve farklı işleyişi oyuna yedirmiş.



Ghost of Tsushima



Bir aksiyon-macera oyunu olan Ghost of Tsushima, grafikleriyle oldukça başarılı bir oyun. The Last of Us Part 2 gibi sadece Sony platformlarına özel olarak çıkan oyunda savaş meydanlarının ötesine gidip daha önce hiç yaşanmamış bir feodal Japonya tecrübesi yaşıyorsunuz. Bu açık dünya serüveninde, Tsuşima'nın kırsalını, sürükleyici atmosferini, çeşitli karakterlerini, tarihi eserlerini keşfedip Tsuşima'nın gizli güzelliğini ortaya çıkarmanız gerekiyor.



Resident Evil 3



Resident Evil 3'te öykümüz ilk Resident Evil’ın sonrası ve 2’nin hemen öncesi ve sonrasında geçtiği için pre-sequel diye tâbir edebileceğimiz bir minvalde ilerliyor. RE3 Remake daha en başta farkını gösteriyor ve tansiyonu oldukça yüksek bir maceraya bizi dahil ediyor. Ancak oyun beklenenden daha kısa oynama süresine sahip.



Final Fantasy 7



1997 yılında çıkmış bir oyunun yeniden yapımı olan Final Fantasy 7 Remake, oldukça başarılı bir yapım. Oyunda Midgar isimli şehirde, gezegeni kurtarmak için çalışan Avalanche adındaki aktivist gruba yardım eden paralı asker Cloud’u yönetiyoruz. Oyun hem normal Playstation 4’te hem de Pro modellerde 30 FPS ile çalışıyor. Pro sürümünde 2880 x 1620 çözünürlüğe ulaşabiliyorken, normal modellerde 1080p çözünürlük veriliyor. Oyunun neredeyse tamamını sorunsuz bir şekilde oynuyoruz.



Spider-Man: Miles Morales



Sony'nin oyun platformlarına özel olarak çıkan Spider-Man: Miles Morales, daha en baştan oyuncuyu sarıyor. Oyun Noel zamanı geçtiği için New York'a kar çökmüş durumda. Miles Morales'in çizgi romanlarda standart Spider-Man güçlerine ek olan başka yetenekleri de var. Görünmez olabilen ve biyoelektrik güçlerine sahip olan Miles'ın bu güçlerini oyun içerisinde keşfetmesi ve bunun hikayeye başarıyla adapte edilmesi hayli iyi kotarılmış.



Microsoft Flight Simulator 2020



Simülasyon türündeki oyunlar diğer oyunlardan epey farklı ve işin eğitim tarafı da bulunuyor. Pilotlar dahi eğitimlerinde bu oyundan faydalanabiliyor. Havacılık gibi çok detaylı ve iç içe geçmiş sistemlerden oluşan bir sektörün simülasyonu olmasıyla diğer simülasyonlardan çok daha zor olduğunu da belirtelim. Uçağın gerçekten nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız ve pilotluğa meraklıysanız denemelisiniz.



Demon's Souls



Demon's Souls'un yeniden yapımı hayli dikkat çekti. Tepeden tırnağa yenilenen yapım, sisin kapladığı karanlık ve fantastik bir diyarı günümüzün oyuncu nesliyle tanıştırıyor. Bu dünyanın zorluk ve çileleriyle yüzleşmiş olanlar, hayli iyi olan görsel kalite ve yüksek performansla bir kez daha karanlığa meydan okuyacak.



Bonus: Cyberpunk 2077



Cyberpunk 2077, uzun bir süredir oyuncular tarafından dört gözle beklenen bir yapımdı. The Witcher serisinin mimarı olan CD Projekt'in elinden çıkan oyun, beklentilerin aksine tam bir hayal kırıklığı oldu. 2020 yılına damga vurması beklenirken kötü bir başlangıç yaptı. Öyle ki, Sony dahi oyunu mağazasından kaldırdı ve para iadesine başladı.