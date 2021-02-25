10 bin dijital fidan gerçek bir ormana dönüşüyor

Brisa, 10 bin dijital fidanın gerçek bir ormanda hayat bulacağı Dijital Orman projesi için TEMA Vakfı ile güçlerini birleştirdi.

Şirket, hem müşterilerini hem de dünyanın geleceği için adım atmak isteyen herkesi dijitalorman.org adresine davet ediyor. İsim, soy isim, e-mail ve telefon bilgilerini içeren formu dolduran herkes, kendi isimlerine özel bir fidanı toprakla buluşturuyor. Dijital ortamda filizlenen fidanlar, TEMA Vakfı’nın desteği ile İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası’nda hayat bulacak.