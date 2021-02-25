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HaberlerTeknoloji Haberleri10 bin dijital fidan gerçek bir ormana dönüşüyor
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Teknoloji
Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

10 bin dijital fidan gerçek bir ormana dönüşüyor

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10 bin dijital fidan gerçek bir ormana dönüşüyor
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Brisa, sürdürülebilir bir gelecek için TEMA Vakfı ile Dijital Orman projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında dikilen dijital fidanlar, İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası’nda hayat bulacak.

Brisa, 10 bin dijital fidanın gerçek bir ormanda hayat bulacağı Dijital Orman projesi için TEMA Vakfı ile güçlerini birleştirdi. 

Şirket, hem müşterilerini hem de dünyanın geleceği için adım atmak isteyen herkesi dijitalorman.org adresine davet ediyor. İsim, soy isim, e-mail ve telefon bilgilerini içeren formu dolduran herkes, kendi isimlerine özel bir fidanı toprakla buluşturuyor. Dijital ortamda filizlenen fidanlar, TEMA Vakfı’nın desteği ile İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası’nda hayat bulacak.

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