TaÅŸlarÄ±n dili

refid:11530883 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

Â Elmas: Eski Ã§aÄŸlardan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸlarÄ±n en deÄŸerlisi sayÄ±lan elmasÄ±n, kadÄ±nla erkek arasÄ±ndaki aÅŸkÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸine inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerinde tercih edilir. SaflÄ±k, sevgi ve neÅŸe getirdiÄŸi sÃ¶ylenen elmas, cesareti ve aÅŸkÄ± sembolize eder. Elmas, sizi ruhsal ve ahlaksal inanÃ§lara gÃ¶re yaÅŸamÄ±nÄ±z iÃ§in yÃ¼reklendirerek, kendinize ve baÅŸkalarÄ±na karÅŸÄ± dÃ¼rÃ¼st olmaya davet eder.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Â Safir: GÃ¶k yakut diye bilinen safir, Latince mavi anlamÄ±na gelen sapphirus kelimesinden gelir. Mavi, pembe, turuncu, sarÄ±, yeÅŸil, mor ve siyah renklerde ya da ÅŸeffaf olabilir. Tarih boyunca krallarÄ±n ve hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±n kÃ¶tÃ¼lÃ¼k, ihanet ve bÃ¼yÃ¼lerden korunmak iÃ§in taktÄ±klarÄ±

Â kutsal bir taÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda Ã§eÅŸitli hastalÄ±klara iyi geldiÄŸi sÃ¶ylenmektedir. Åžeffaf safir size gÃ¼veni, sevgiyi ve Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun olarak hissettirir. Mavi safir, duygusal travmalarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± duygu yÃ¼klerinden kurtararak Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k hissi verir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Â Yakut: Mutsuzluk, kÄ±ymetsizlik, kavga, dÃ¼ÅŸman, saldÄ±rÄ±, vakitsiz Ã¶lÃ¼mler ve akÄ±l hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± koruyucu Ã¶zelliÄŸi olduÄŸuna inanÄ±lÄ±r. Yakut, Hindistan'da taÅŸlarÄ±n efendisi olarak anÄ±lÄ±r. SaflaÅŸmaya ve deÄŸiÅŸime gÃ¶tÃ¼ren yaÅŸamsal ve sÄ±cak yaratÄ±cÄ± enerjiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â verir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Â ZÃ¼mrÃ¼t: YeÅŸil renginden dolayÄ± bereket, doÄŸurganlÄ±k ve yaÄŸmur simgesi olarak bilinir. DÃ¼ÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ geliÅŸtirdiÄŸine, belleÄŸi gÃ¼Ã§lendirdiÄŸine inanÄ±lÄ±r. KadÄ±nda ve erkekte Ã¼retkenliÄŸi artÄ±rÄ±r.

Â GÃ¶z aÄŸrÄ±larÄ±, iltihap ve kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± giderir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Â Ametist: Strese, migrene, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±, akciÄŸer rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na iyi gelir. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirir. Kuvars kristalinin arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lÄ±r. Pozitif enerji yÃ¼klÃ¼ bir kristaldir. TaÅŸÄ±yan kiÅŸiye de bu yÃ¼kÃ¼ aktarÄ±r. Beyin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yÃ¼kseltir. Kan temizleyicidir. Negatif enerjilerimizi boÅŸaltarak huzurlu ve zinde olmamÄ±zÄ± saÄŸlar. Pembe kuvarsla birlikte kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aklÄ± gÃ¼Ã§lendirir. Alkoliklere iyi gelir ve kalbi korur.

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Â Akik: UÄŸur ve bereket taÅŸÄ±dÄ±r. Kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Erkeklerde, erkeklik bezini, kadÄ±nlarda yumurtalÄ±klarÄ± korur. Cinsel organlarÄ± aktivite eder. SaÄŸlÄ±k ve uzun Ã¶mÃ¼r simgesidir Turuncu akik kendinizi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve Ã¼mitsiz hissettiÄŸiniz zamanlarda olaylarÄ±n

Â iyi yÃ¶nlerini gÃ¶rmenize yardÄ±m eder. Sebepsiz sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± alÄ±r. SarÄ± akikle yaÅŸamdan zevk alÄ±rsÄ±nÄ±z. AteÅŸ akiÄŸi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ana yoÄŸunlaÅŸma isteÄŸinizi gÃ¼Ã§lendirir. Ciddiyet, dayanÄ±klÄ±lÄ±k ve sÃ¼kunet saÄŸlar. Olumsuz duygularÄ± Ã§Ã¶zÃ¼p iÃ§ benliÄŸi korur. Kendinize gÃ¼ven duymanÄ±zÄ± saÄŸlar.

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Â Akuamarin: Beden ve zihin iliÅŸkisini kuvvetlendirir. DuyarlÄ±lÄ±k sezgisini artÄ±rÄ±r. Aile saadetini gÃ¼Ã§lendiren taÅŸ denir. Denizcilerin uÄŸur ve nazar taÅŸÄ±dÄ±r. GÃ¼ven, denge ve ahenk

Â sembolÃ¼dÃ¼r. Solunum problemleriyle savaÅŸÄ±r. HafÄ±zayÄ± gÃ¼Ã§lendirir. Strese karÅŸÄ± koruyucudur.

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Â Agat: KonuÅŸma yeteneÄŸini gÃ¼Ã§lendirir. Dikkatsizlikten, sosyal olamamaktan korur. Uzun Ã¶mÃ¼r ve mutluluk simgesidir. GÃ¼nlÃ¼k stresleri atar. VÃ¼cutta tansiyon dengeleyicidir. Ãœriner sistemin saÄŸlÄ±klÄ± kalmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur. AklÄ± ve vÃ¼cudu gÃ¼Ã§lendirir, kiÅŸiyi cesaretlendirir.

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Â AytaÅŸÄ±: GÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±nÄ±zdaki dengeyi oluÅŸturmanÄ±zÄ± saÄŸlar ve duygusal dengenizde uyum saÄŸlayÄ±cÄ± etki yaratÄ±r. Fiziksel olarak tÄ±kanmÄ±ÅŸ lenf bezlerini temizler. KadÄ±nlarda hormon seviyesini dengeler.

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Â Amber (Kehribar): Guatr, astÄ±m, bronÅŸit ve allerjiye karÅŸÄ± iyidir. TÄ±lsÄ±m olarak, hem kÃ¶r talihe karÅŸÄ± korunma hem de talihi kendine Ã§ekme iÃ§in kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sindirim sistemi, iÃ§ salgÄ± bezlerini dengeler ve karaciÄŸeri temizleyerek gÃ¼Ã§lendirir. YaydÄ±ÄŸÄ± sÄ±caklÄ±k,

Â enfeksiyonu Ã¶nlediÄŸi ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± tedavisinde rol oynadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in genelde boyun Ã§evresine takÄ±lÄ±r. BoÄŸaz ve tiroid enfeksiyonlarÄ±nÄ± diÄŸer tÃ¼m taÅŸlardan daha iyi tedavi ettiÄŸi

Â dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmektedir.

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Â Aventurin: Zihinsel karmaÅŸayÄ± ve stresi azaltÄ±r. NeÅŸe taÅŸÄ± da denir. Sakinlik ve yaÅŸama sevinci sunar.

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Â Amazonit: Beden dÄ±ÅŸÄ± deneyimlere duyulan korkuyu yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r. Enerjisi Ã¶lÃ¼mcÃ¼l derecede hasta olanlara iyi gelir.

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Â Firuze (Turkuaz): Panzehir Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r, talih taÅŸÄ± olarak bilinir. HissettirdiÄŸi iÃ§ baÄŸlantÄ±lar sayesinde ÅŸifa etkisi gÃ¶sterir. Nazara karÅŸÄ± iyi gelir. Bilinci geniÅŸletir ve kaygÄ±yÄ± teskin eder. Tansiyonu dÃ¼zenler, kalp hastalarÄ±na iyi gelir. KadÄ±nlÄ±k Ã¶zelliklerini artÄ±rÄ±r. KonuÅŸma ve yazma yoluyla yaratÄ±cÄ± ifadeyi artÄ±rÄ±r.

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Â Hematit (Demir): Kan dolaÅŸÄ±mÄ± dÃ¼zeninin saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ±na yardÄ±mcÄ±dÄ±r. Bu Ã¶zelliÄŸinden dolayÄ± romatizmaya iyi gelir.Â Enerji kaynaÄŸÄ±dÄ±r, solunum yollarÄ± Ã¼zerinde olumlu etkileri vardÄ±r.

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Â Ä°nci: Ä°nci size gÃ¼Ã§, huzur ve Ã§alÄ±ÅŸma azmi verir. Duygusal korunma amacÄ±yla da kullanÄ±lÄ±r.

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Â Jasper: Sindirim sistemine iyi gelir. Endokrin sistemine denge getirir. KaraciÄŸer ve safra kesesini, dalak ve mesaneyi kuvvetlendirir. Fiziksel direnci artÄ±rÄ±r.

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Â Kaplan GÃ¶zÃ¼: Sahiplenme arzusunu gÃ¼Ã§lendirir, insanlarÄ±n kendisini iÅŸine vermesini saÄŸlar. Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ artÄ±rÄ±r. Zihni keskinleÅŸtirir. Sinirsel spazmlarÄ± ve baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± hafifletir. Sindirim bozukluklarÄ±na, algÄ±lama eksikliÄŸine ve korkuya karÅŸÄ± koruyudur. Negatif enerjiden korur.

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Â Kuvars kristali: VÃ¼cuttaki fazla elektriÄŸi alÄ±r, eksikliÄŸi tamamlar. Tansiyonu dÃ¼zenler, meditasyonda kullanÄ±lÄ±r. Cep telefonu taÅŸÄ±yan kimselerin yanÄ±nda mutlaka kristal bulundurmasÄ± gerekir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kristal radyasyonu toplar. Kristaller almÄ±ÅŸ olduÄŸu radyasyonu 15 gÃ¼nde bir yÄ±kamak suretiyle atarlar.

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Â RutÄ±lat kuvarsÄ±: Depresyonu azaltÄ±r, enerji kaynaÄŸÄ±dÄ±r. SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± geÃ§en bir gÃ¼nÃ¼n getirdiÄŸi olumsuz duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri Ã§Ã¶zerek uzaklaÅŸtÄ±rÄ±r.

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Â Kalsedon (Mavi Akik): DÃ¼ÅŸÃ¼nce yeteneÄŸini kuvvetlendirir, iyi konuÅŸmayÄ± saÄŸlar.

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Â Krizopras: Sinirsel gerilimleri yok eder. Fiziksel, zihinsel, heyecan durumlarÄ±nda sakinlik verir. SeksÃ¼el ve depresif durumlarÄ± rahatlatÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r.

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Â Lal: Tehlikeyi haber veren taÅŸ olarak geÃ§er. Bilinmeyene gÃ¶zlerinizi aÃ§ar ve gayipten bilgi almayÄ± destekler. Fiziksel olarak da cinsel organlarÄ±n iyileÅŸmesine yardÄ±mcÄ± olur, kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± canlandÄ±rÄ±r.

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Â Lapis Lazuli (Lacivert TaÅŸÄ±): Ruh ve beden arasÄ±ndaki dengeyi saÄŸlar. AyrÄ±ca zihinsel berraklÄ±ÄŸÄ± ve derin dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye yardÄ±mcÄ± olur. HazmÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r.

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Â Malahit (BakÄ±r TaÅŸÄ±): Fiziksel aÄŸrÄ±larÄ± azaltÄ±cÄ± ve radyasyondan koruyucudur. UyumayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Zihni ve vÃ¼cudu canlandÄ±rÄ±r. Her kademede dengeleyici rol oynar. Sol elde oynanÄ±rsa vÃ¼cuttaki statik elektriÄŸin fazlasÄ±nÄ± alÄ±r.

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Â Mercan: Solunum aÃ§Ä±cÄ± etkisi vardÄ±r. KiÅŸide cazibeyi artÄ±rÄ±r. Zor iÅŸlerin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Ã‡oÄŸaltÄ±cÄ± etkisi vardÄ±r, bereket simgesidir.

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Â Obsidiyen: Negatif enerji emicidir. Stresi azaltÄ±r, terapi yÃ¶nÃ¼ Ã§oktur. BilinÃ§altÄ±ndaki blokajlarÄ± temizler.

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Â Opal: Eklem iltihabÄ±na iyi gelir. Ä°nsancÄ±l duygularÄ± gÃ¼Ã§lendirir. Ruh temizliÄŸini korur, umudu gÃ¼Ã§lendirir. YÃ¼ksek baÅŸarÄ± taÅŸÄ±dÄ±r.

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Â Prit: Ä°rade gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rÄ±r. DiÄŸer insanlarla armoni halinde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirir. Enerji oluÅŸturur.

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Â Rodonit: VÃ¼cudun saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸmesine yardÄ±m eder. Kan dolaÅŸÄ±mÄ±n dengeler. Psikolojik olumsuzluklardan kurtarÄ±cÄ± ve cesaret artÄ±rÄ±cÄ±dÄ±r.

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Â Topaz: Duygusal yÃ¼kleri ve kÃ¶tÃ¼mser dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri ortadan kaldÄ±rÄ±r. EndiÅŸe ve depresyonun Ã¼stesinden gelmede yardÄ±mcÄ± olur. TÃ¼m bedeni gÃ¼Ã§lendirir, destekler, zihinsel ve fiziksel sindirime yardÄ±m eder.

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Â YeÅŸim (Jade): BÃ¶brek rahatsÄ±zlarÄ±ndan kaynaklanan ateÅŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r. AkÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na, gÃ¶z bozukluÄŸuna ve doÄŸum sancÄ±larÄ±na karÅŸÄ± koruma saÄŸlar.

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Â KÄ±rmÄ±zÄ± YeÅŸim TaÅŸÄ±: KanÄ± gÃ¼Ã§lendirir, canlÄ±lÄ±k, gÃ¼Ã§ ve sabÄ±r verir. Bedeni temizler.

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Â Zebercet (Peridot): AygÄ±tlarÄ±n kaydedemediÄŸi kalp Ã§arpÄ±ntÄ±larÄ±na ve sebebi bilinmeyen korkulara iyi gelir. Renginden dolayÄ± bereket, doÄŸurur iÃ§inizde sevinÃ§ duygusu uyandÄ±rÄ±r.