Ele baktık, gene yandık

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Euroleague’in en fazla üçlük atan takımı Baskonia yüksek temposunu baştan koydu. Ergin Ataman takımını Beaubois’nın sıcak elleriyle yaptığı müthiş katkıyla maçın içinde tuttu. Değişken rotasyonuyla canlı tuttuğu motivasyonuyla temposunu artıran ev sahibi, üçlüklerini saydırarak ortalığı yangın yerine çevirip skoru kendine döndürme çabasını 2. yarıda sürdürdü. Clyburn’un isabetli şutlarıyla ev sahibinin coşmasını önledik. Ta ki son çeyrekte onlar zincirlerinden boşanana kadar.. Son çeyrekte ve uzatmada komaya giren maçta ‘ele güvenen elden verir maçı’ basketbol yasası bu kez bizden yana tavır koydu. Ataman usulü yay dışına dizilip şut sallama bilek güreşi dün akşam ters tepti ve bir kabus daha yaşayarak hedeften uzağa savrulduk.