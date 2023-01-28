Anadolu Efes, Baskonia'ya uzatmalarda kaybetti

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THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Baskonia'ya uzatmalarda 114-111 kaybetti.

Temsilcimiz Anadolu Efes, bu skorla EuroLeague'deki 11. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, 6-0’lık Baskonia serisiyle başlayan maçta arayı kapatarak çeyrek sonunu 29-28 geride bitirdi. 2. periyotta 47-47’de rakibini üçüncü kez yakaladıktan sonra öne geçen lacivert beyazlı takım, soyunma odasına 51-48 üstün gitti.

LARKiN EN KRiTiK ATIŞI KAÇIRDI

İkinci yarıya çok iyi başlayan ve Larkin ile sayılar bulan Efes bir ara 10 farkı yakalasa da son bölüme 77-70 ile girdi. 21 sayı ile Efes’in en skorer ismi olan Larkin son saniyede atışı kaçırınca maç uzatmaya gitti: 98-98. Uzatmada müthiş bir çekişme yaşanırken son saniyeleri daha iyi oynayan ev sahibi ekip mücadeleden de 114-111 galip ayrıldı.