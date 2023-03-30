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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Valencia'nın oynaması Fenerbahçe için hayati

#Fenerbahçe#Valencia#Aboubakar

Enner Valencia, Süper Lig’de sezonun altın adamlarından. Olur da Fenerbahçe’yi şampiyon yapabilirse zaten sezonun oyuncusu da o seçilecektir muhtemelen.

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Bu yıl Fenerbahçe’nin en büyük sorunlarından biri özellikle kırılma maçlarında Valencia dışında golcü çıkmamasıydı.

5 santrforları var. Hepsi 30 ve üstü. Hepsi deneyimli, hepsi milli futbolcu. Ama büyük maçlarda Valencia yoksa Fenerbahçe’den golcü çıkmıyor. O yüzden Valencia’nın sahaya çıkması sarı-lacivertliler için hayati.

ABOU-CENK ADETA BİR YENİDEN GÖSTERİM

Aboubakar-Cenk’se bir yeniden gösterim adeta. Beşiktaş genelde sağdan Onur-Ghezzal organizasyonuyla deniyor, o ortalarda Cenk ikinci santrfor gibi ceza alanına giriyor.

Ve böylece Abou-Cenk içeride bir eşleşme sorunu yaratıyorlar. Cenk’i sol açıkta böyle etkili kullanması bir Şenol Güneş dokunuşu.

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#Fenerbahçe#Valencia#Aboubakar
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