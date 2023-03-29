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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia müjdesi

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#Fenerbahçe#Valencia#Süper Lig
Fenerbahçeye Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 19:23

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

VALENCIA GERİ DÖNDÜ

Milli ara öncesinde sakatlık geçiren Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu Enner Valencia, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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#Fenerbahçe#Valencia#Süper Lig

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