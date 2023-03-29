Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia müjdesi

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Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
VALENCIA GERİ DÖNDÜ
Milli ara öncesinde sakatlık geçiren Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu Enner Valencia, takımla birlikte çalışmalara başladı.