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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Shearer’ın tansiyonunu yükselten maç

#Dünya Kupası#Ekvador#Katar

Ekvador’un iptal edilen golü yarı otomatik ofsayt sistemini sorgulamaya itti

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Dün Katar’da oynanan Dünya Kupası açılış maçından sonra en çok konuşulan iki konu şu oldu: FIFA, bu kupada hakemlerinden kartlar konusunda çekingen olmamalarını, iyi futbolcuları sakatlığa kurban vermemeye çalışmalarını istemişti. Daniele Orsato da bu kupanın hikayesiyle ilgili ipuçları taşıyan bir stratejiyle yönetti açılış maçını. İki takımın da sertliğine göz yummadı, sarı kart terazisini oldukça hassas bir ayarda kullandı.

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DiZ FARKIYLA YAKALANDI 

Dünün çok konuşulan bir başka konusu da henüz üçüncü dakikada ofsayt nedeniyle iptal edilen goldü. Ekvadorlu Estrada hava topuna sıçrarken diz farkıyla makineye yakalandı ve bu konu bazı spor otoritelerini yarı-otomatik ofsayt sistemini sorgulamaya itti. Efsanevi İngiliz santrfor Alan Shearer, bu tarz milimetrik ofsayt kararlarıyla kritik goller iptal edilirse yüksek tansiyon sorunu yaşayabileceğini söyledi BBC ekranında.

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WENGER’iN ÖNERiSi MANTIKLI

Sanırım Shearer’ı ve Shearer gibi düşünenleri üzen detay şu: Futbolun gerçekten istediği bu muydu? Gollerin milimetrik diz ya da burun farkıyla iptali, oyunun lehine mi, yoksa aleyhine mi? Bu konuda Wenger’in çözüm önerisi, bir hücumcu ancak tüm uzuvlarıyla savunmacıdan ayrıldıysa ofsayt kararı verilmesiydi. Ki oldukça mantıklı bence. Benim önerim de makinenin çizdiği çizgilerin 12,5 santime (yani saha çizgileriyle, kale direkleriyle aynı kalınlığa) yükseltilmesi. Böylece bu tarz hassas ofsaytların hizada görünmesi.

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EN AZ KONUŞULAN ŞEY FUTBOLDU

Kupanın açılış maçında en az konuşulan şey futboldu galiba. Zira maça çok üstün başlayan, 45 dakika Katar’a hiç top göstermeyen Ekvador, erken bulduğu gollerle müsabakanın fişini erken çekti. Güney Amerika ülkesinin bekleri Preciado ve Estupinan’ın bindirmeleri, Katar kanatlarını koridora çevirdi. Valencia turnuvaya formda başladı, kupanın ilk iki golünü o attı. Katar’ın gördüğü ilk üç sarı kart da ona yapılan faullerin sonucuydu.

#Dünya Kupası#Ekvador#Katar
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