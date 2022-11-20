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Katar 2022 Dünya Kupası'nda görkemli açılış! Dünya yıldızları sahne aldı

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#Katar#Dünya Kupası#Mbappe
Katar 2022 Dünya Kupasında görkemli açılış Dünya yıldızları sahne aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 18:23

Futbolseverlerin en büyük bayramı Dünya Kupası bugün başladı. Katar'da görkemli bir açılış töreni gerçekleştirildi.

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2022 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, milyarlarca futbolseverin merakla beklediği bu turnuvayı unutulmaz bir şölene çevirmek için özel etkinlikler düzenledi. Başkent Doha’da festival alanı olarak belirlenen El-Bida Bahçesi’nde turnuva süresince uluslararası sanatçılar konserler verdi.

Turnuva için 300 milyar dolar harcayan Katar’daki her şehirde meydanlara dev ekranlar kurularak futbolseverlerin maçları buradan izlemeleri sağlanacak.

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AÇILIŞ TÖRENİNDE YILDIZLAR SAHNE ALDI

Dünya Kupası’nın organizasyonu için rekor miktarda para harcayan Katar, açılış töreni için de hiçbir masraftan kaçınmadı. 60 bin kişi kapasiteli Al Khor Al Bayt Stadı’nda gerçekleştirilecek törende dünyaca ünlü yıldızlar sahne aldı.

Katar 2022 Dünya Kupasında görkemli açılış Dünya yıldızları sahne aldı

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ŞAMPİYONA 42 MİLYON DOLAR İKİNCİYE 30 MİLYON DOLAR ÖDÜL

FIFA, Dünya Kupası’nı kazanan milli takıma 42 milyon dolar (yaklaşık 781 milyon TL) para ödülü verecek. Finali kaybeden taraf ise 30 milyon dolar (yaklaşık 558 milyon) alacak. Üçüncülük maçını kazanan takımın alacağı ödül 27 milyon dolar (yaklaşık 502 milyon TL) dördüncünün payı ise 25 milyon Dolar (yaklaşık 465 milyon TL) olacak.

2022 DÜNYA KUPASI FORMATI

1- 32 takım 4’erli 8 grupta mücadele edecek.

2- 20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

3- A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.

4- Son 16 turu maçları, 3-6 Aralık’ta yapılacak. Karşılaşmaları kazananlar çeyrek finale adını yazdıracak.

5- 9-10 Aralık’ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan takımlar, yarı finale biletini alacak.

6- 13-14 Aralık’ta oynanacak yarı final maçlarını kazananlar finale çıkacak.

7- Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık’ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

8- 2022 FIFA Dünya Kupası’nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık’ta oynanacak.

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DÜNYA KUPASI’NIN EN DEĞERLi OYUNCULARI

1-) Mbappe: 150 milyon Euro
2-) Vinicius Jr: 120 milyon Euro
3-) Phil Foden: 120 milyon Euro
4-) Jamal Musiala: 100 milyon Euro
5-) Pedri: 100 milyon Euro
6-) Jude Bellingham: 100 milyon Euro
7-) Federico Valverde: 100 milyon Euro
8-) Harry Kane: 90 milyon Euro
9-) Bukayo Saka: 90 milyon Euro
10-) Gavi: 90 milyon Euro

SÜPER LiG’DEN DÜNYA KUPASI’NA 19 FUTBOLCU GiTTi

BEŞiKTAŞ (4)
Atiba Hutchinson
(Kanada)
Wout Weghorst
(Hollanda)
Romain Saiss
(Fas)
Kevin Nkoudou
(Kamerun)

FENERBAHÇE (2)
Enner Valencia
(Ekvador)
Michy Batshuayi
(Belçika)

GALATASARAY (5)
Victor Nelsson
(Danimarka)
Dries Mertens
(Belçika)
Haris Seferovic
(İsviçre)
Fernando Muslera
Lucas Toreira
(Uruguay)

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TRABZONSPOR (2)
Jens Stryger Larsen
(Danimarka)
Maxi Gomez
(Uruguay)

ALANYASPOR (1)
Famara Diedhiou
(Senegal)

KAYSERiSPOR (2)
Majid Hosseini
(İran)
Ali Karimi
(İran)

ANTALYASPOR (1)
Haji Wright
(ABD)

KONYASPOR (1)
Francisco Calvo
(Kosta Rika)

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